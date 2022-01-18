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Личные письма Эдуарда Лимонова продадут на аукционе

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На торги «Литфонда», которые состоятся 3 февраля, выставлены письма, рукописи, автографы, фотографии и другие мемориальные предметы, связанные с именем Эдуарда Лимонова. Всего более 100 лотов, сообщили «Известиям» 18 января представители аукционного дома.

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Значительная часть материалов — это архив художника Вагрича Бахчаняна. Лимонов и Бахчинян родились в Харькове и долгое время были дружны. Именно Бахчанян придумал творческий псевдоним «Лимонов» Эдуарду Савенко.

Большинство писем в конвертах адресованы Дмитрию Петровичу Савицкому («для Эдика»), у которого Лимонов жил в первые годы пребывания в Москве, с 1967 года. Именно усилиями Савицкого впервые в СССР были опубликованы стихи Лимонова. Среди прочего на аукционе представлены 10 писем к Лимонову от его первой жены Анны Моисеевны Рубинштейн, датируемые 1970–1972 годами.

По словам гендиректора «Литфонда» Сергея Бурмистрова, одна из наиболее любопытных рукописей — схема знакомств Лимонова, где фигурируют имена ведущих представителей советского андеграунда.

«Из схемы видно, что первым, с кем стал общаться Лимонов, приехав из Харькова, был земляк Вагрич Бахчанян (Бах). Бахчанян познакомил Лимонова с художником Борисом Жутовским. Дальше началось «веерные» знакомства на предмет пошива брюк. В результате установились связи примерно с сотней художников и поэтов (Мориц, Кабаков, Неизвестный, Ворошилов, Алейников, Пивоваров, Сапгир, Рабин, Кропивницкий, Холин, Кублановский, Сидур, Бродский, Кривулин, Левитанский, Бруни и др.). Вторая страница рукописи представляет собой список художников (36 фамилий) и поэтов (28 фамилий). Против некоторых фамилий записаны номера телефонов. Интересно отметить, что список фамилий на первой и второй страницах совпадает не полностью (Губанов, Зверев, Чуковский, Целков и др.). Многие персонажи и история знакомств описаны в эссе Лимонова «Московская богема» — рассказал «Известиям» Сергей Бурмистров.

10 декабря сообщалось, что первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за рекордные $471 тыс. При этом стартовая цена лота составила $75 тыс. Издание датируется 1997 годом.

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