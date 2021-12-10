Первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за рекордные $471 тыс.

Первое издание романа британской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» в твердом переплете было продано на аукционе за рекордные $471 тыс. Об этом говорится в пресс-релизе аукционного дома от 9 декабря.

«Редкое первое издание романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» продано в четверг на аукционе Heritage Auctions за за $471 тыс. — это самая высокая цена, которая была когда-либо заплачена за первую книгу о мальчике-волшебнике», — говорится в пресс-релизе.

При этом стартовая цена лота составила $75 тыс.

Издание датируется 1997 годом. Отмечается, что первое издание книги в твердом переплете было издано тиражом лишь 500 экземпляров.

«Нельзя подобрать других слов для описания этой копии, кроме как «волшебная», «невероятно яркая» и настолько близкая к первозданному, что удерживать ее нереально. Несмотря на то, что рукопись вначале отвергали и особо ничего не ожидали от нее, эта копия служит своего рода пророчеством на полке относительно того, кем станут Гарри Поттер и его мир», — сказано в заявлении пресс-службы аукциона.

Ранее, в четверг американский стриминговый сервис HBO Max опубликовал фотографию, на которой запечатлены главные актеры франшизы о Гарри Поттере: Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт. Таким образом была анонсирована премьера специального новогоднего эпизода «Возвращение в Хогвартс», которая состоится 1 января 2022 года.

Первый роман в серии книг Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер и философский камень» был впервые опубликован в Великобритании в 1997 году. Позже компания Warner Bros. сняла одноименные фильмы по романам Роулинг. Первый фильм «Гарри Поттер и философский камень» вышел в прокат в 2001 году.