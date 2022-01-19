Горячий лед: как отметили праздники в новогодней столице России

Более 250 тыс. туристов посетили Нижегородскую область с начала декабря. 120 тыс. приехали в регион на длинные выходные. В этом году Нижний Новгород получил статус новогодней столицы России. Город отметил праздники масштабно: с ледовыми шоу Ильи Авербуха, 3D-спектаклями, ярмарками и интерактивными инсталляциями. Перед горожанами и гостями выступили титулованные российские фигуристы — Алина Загитова, Евгения Медведева, Аделина Сотникова, Роман Костомаров и другие. Чем еще Нижний удивил отдыхающих — в материале «Известий».

Столица праздников

Традиции выбирать столицу для новогодних праздников исполнилось 10 лет. В 2012 году этот статус впервые получила Казань. За ней последовали Вологда, Владимир, Тамбов, Рязань, Сортавала, Ханты-Мансийск, Тула и Калуга.

Нижний Новгород, ставший юбилейным обладателем титула, передал его следующей столице — Новосибирску. 9 января на Нижегородской ярмарке мэр города Юрий Шалабаев вручил замглавы Новосибирска Анне Терешковой снежинку, выполненную в технике казаковской филиграни — одного из промыслов Нижегородской области. Теперь этот сувенир может стать переходящим символом новогодней столицы.

Передача снежинки подвела итог праздничному марафону, который начался в Нижнем 11 декабря. В этот день по главной улице города — Большой Покровской — под звуки губернского оркестра прошел парад сказочных героев. Конечным пунктом шествия, объединившего 150 артистов и более 3 тыс. зрителей, стала главная городская елка — Горьковская, ее зажгли Дед Мороз и Снегурочка.

Фото: Андрей Ефимов

За неделю до Нового года открылась основная локация празднования — площадь перед Нижегородской ярмаркой. Здесь прошел гала-концерт, поставленный режиссером и спортсменом Ильей Авербухом. На катке сначала выступили лучшие российские фигуристы, а на следующий день его открыли для всех желающих. По подсчетам городских властей, ледовую площадку посетило больше 20 тыс. человек, она будет работать до марта.

На Большой Покровской все праздничные дни работали уличные театры. Ближе к Рождеству появились фольклорные персонажи — московский коллектив «Яркие люди» устроил для жителей и гостей города театрализованный костюмированный променад. Художники создали фигуры волшебных фей и дракона, которые возвышались над толпой и разыгрывали собственные шоу.

Праздничный лед

Особенностью новогодних каникул в Нижнем Новгороде стали ледовые шоу от российских артистов. Для горожан выступали Алина Загитова, Евгения Медведева, Александр Энберт, Максим Ставиский, Аделина Сотникова и другие чемпионы.

За неделю — со 2 по 8 января — 44 тыс. зрителей посмотрели ледовый балет «Щелкунчик и Мышиный король» в постановке Ильи Авербуха. На главные роли в шоу он пригласил Оксану Домнину, Романа Костомарова и Екатерину Боброву.

Фото: Александр Мерзляков

— Сказка Гофмана глубока и многогранна, — сказал Илья Авербух. — Но мы, по сути, создали новую сказку с новым сюжетом на основе всем знакомой истории. Эта постановка занимает особое место среди наших шоу. Она полна чудесных превращений и открытий.

Еще один подарок — спектакль «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Его поставила Татьяна Навка. Главную роль сыграла Алина Загитова. Шоу показали 9 января на площади перед ярмаркой, а здание стало театральной декорацией: на фасаде сменялись 3D-проекции, которые дополняли сюжет.

Точки притяжения

В конце прошлого года в Нижнем Новгороде открылась временная резиденция Деда Мороза. В специальном павильоне на Нижегородской ярмарке детей и родителей встречали сказочные персонажи. Павильон работал с 25 декабря по 9 января, за это время в нем побывало более 12 тыс. гостей.

Точками притяжения стали и другие места города. По вечерам в кремле проходило лазерное мэппинг-шоу: на Дмитриевскую и Никольскую башни проецировали видеоролики «Путешествие в сказку» и «Новогодний портал». Представления длились до часу ночи.

Фото: Екатерина Спехова

Днем в кремлевском манеже показали иммерсивный спектакль «Кузница снежинок», для которого нижегородцы придумали оригинальную легенду. Еще одним эпицентром праздника стал парк «Швейцария», обновленный и благоустроенный к 800-летию города. Гостей встречали артисты и аниматоры, на украшенных иллюминацией аллеях расположились ярмарки. В парке устраивали шоу жонглеров, а новогодний экспресс катал детей по кольцевому маршруту. Любителям спорта и здорового образа жизни «Швейцария» предложила два катка, площадку для керлинга, мастер-классы и прогулочные маршруты.

Новогодние итоги

Праздничный марафон в Нижнем Новгороде не закончился после каникул. Каток в парке «Швейцария» продолжит работать до 8 марта, а на площади перед ярмаркой — до 13-го. До 30 января продлится выставка интерактивных инсталляций KUFLEX #1 в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ.

На подготовку новогодних мероприятий город потратил около 327 млн рублей, выделенных из областного бюджета. Около 100 млн ушло на создание праздничных локаций в каждом районе. Пятиметровую карусель и уличные украшения общей стоимостью 60 млн рублей дополнительно подарило правительство Москвы. Часть затрат компенсируют многочисленные туристы, приехавшие в Нижний на выходные.

В 2021-м праздники обошлись городу в 156 млн рублей, но в этом году город получил особый статус и сделал ставку на развлечения качественно нового уровня. Все мероприятия были бесплатными. Только на «Щелкунчик» продавались билеты за 50–100 рублей, чтобы организованно заполнить площадку. В итоге 44 тыс. билетов раскупили за минуты.

По статистике, на новогодние каникулы в Нижегородскую область приехали более 120 тыс. туристов. За период фестиваля — с 10 декабря по 9 января — общий турпоток в регион составил более 250 тыс. человек. Это на 25% больше по сравнению прошлым годом.

— 2021-й стал для Нижегородской области годом невероятной концентрации различных событий и проектов, — говорит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. — 800-летие Нижнего Новгорода позволило нам найти новые форматы проведения праздничных мероприятий. Был обновлен ряд общественных пространств, созданы новые площадки. Всё это позволило максимально масштабно и интересно встретить Новый год в статусе «Новогодней столицы России». Получили огромное количество позитивных отзывов, гости приезжали со всей России и из-за рубежа. Многие специально прибыли именно для того, чтобы увидеть, что приготовила Новогодняя столица. По предварительным подсчетам, туристско-экскурсионный поток в Нижегородской области в минувшие праздники превысил 120 тыс. человек. В пиковые дни была практически полная загрузка отелей. Всё это стало хорошим подспорьем для малого и среднего бизнеса.

Фото: Андрей Ефимов

Высокую оценку главы региона подтверждают и другие. Журнал Forbes включил Нижний в список 10 новых центров туризма в России, а популярный сайт бронирования гостиниц Tvil.ru поместил город на пятую строчку федерального рейтинга направлений для путешествий в Рождество.

По итогам 2021 года Нижегородская область вошла также в топ-10 Национального туристического рейтинга, который ежегодно публикует журнал «Отдых в России». С 2020 года регион поднялся на две позиции. Остановить турпоток не удалось даже пандемии — на протяжении всего 2021 года гостиницы в Нижнем были плотно заполнены, а на майские праздники и в разгар 800-летия в августе свободных мест в отелях почти не осталось.

По данным Tele2, Новый год в городе встречали не только жители соседних Чувашии, Мордовии и Владимирской области. Много туристов приехало из Москвы, Петербурга и Краснодарского края.

По предварительным оценкам региональных властей, за прошлый год город посетили около 2,3 млн человек, из них примерно 350 тыс. приехали в августе на празднование 800-летия города. Это сопоставимо, например, с соседней Казанью, которая за неполный прошлый год привлекла 2,4 млн туристов. Кроме того, Нижний опережает такие популярные направления, как Калининградская область и Ставропольский край. У них по итогам года турпоток составил 1,9 млн и 1,3 млн человек соответственно.

— В этом году Нижний Новгород встретил 2022-й год в статусе Новогодней столицы России, привлекая самые современные форматы: эффектные ледовые шоу, световые и аудиовизуальные инсталляции, различные интерактивные и диджетл-модули. Лучшей оценкой для фестиваля стали впечатления и положительные отзывы сотни тысяч туристов, которые провели эти новогодние каникулы в столице Поволжья. За последнее время Нижний Новгород стал одним из популярных туристических направлений для путешествий круглый год, в том числе, еще одной яркой точкой притяжения для коротких поездок для жителей Приволжского федерального округа, Москвы и Санкт-Петербурга. Как вы знаете, стартует очередной этап нашей программы туристического кешбэка, и я с удовольствием приглашаю всех, кто еще не бывал в Нижнем Новгороде, воспользоваться программой и запланировать такую поездку в отпуск или на выходные», — рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

По предварительным оценкам экспертов, туристы принесли региону 14 млрд рублей. Это примерно в 1,5 раза больше, чем в 2020 году. Нижний Новгород задал высокую планку и сохранил привлекательность для путешественников после масштабного празднования 800-летия.