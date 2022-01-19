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Горячий лед: как отметили праздники в новогодней столице России

В этом году особый статус получил Нижний Новгород
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Более 250 тыс. туристов посетили Нижегородскую область с начала декабря. 120 тыс. приехали в регион на длинные выходные. В этом году Нижний Новгород получил статус новогодней столицы России. Город отметил праздники масштабно: с ледовыми шоу Ильи Авербуха, 3D-спектаклями, ярмарками и интерактивными инсталляциями. Перед горожанами и гостями выступили титулованные российские фигуристы — Алина Загитова, Евгения Медведева, Аделина Сотникова, Роман Костомаров и другие. Чем еще Нижний удивил отдыхающих — в материале «Известий».

Столица праздников

Традиции выбирать столицу для новогодних праздников исполнилось 10 лет. В 2012 году этот статус впервые получила Казань. За ней последовали Вологда, Владимир, Тамбов, Рязань, Сортавала, Ханты-Мансийск, Тула и Калуга.

Нижний Новгород, ставший юбилейным обладателем титула, передал его следующей столице — Новосибирску. 9 января на Нижегородской ярмарке мэр города Юрий Шалабаев вручил замглавы Новосибирска Анне Терешковой снежинку, выполненную в технике казаковской филиграни — одного из промыслов Нижегородской области. Теперь этот сувенир может стать переходящим символом новогодней столицы.

Передача снежинки подвела итог праздничному марафону, который начался в Нижнем 11 декабря. В этот день по главной улице города — Большой Покровской — под звуки губернского оркестра прошел парад сказочных героев. Конечным пунктом шествия, объединившего 150 артистов и более 3 тыс. зрителей, стала главная городская елка — Горьковская, ее зажгли Дед Мороз и Снегурочка.

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Фото: Андрей Ефимов

За неделю до Нового года открылась основная локация празднования — площадь перед Нижегородской ярмаркой. Здесь прошел гала-концерт, поставленный режиссером и спортсменом Ильей Авербухом. На катке сначала выступили лучшие российские фигуристы, а на следующий день его открыли для всех желающих. По подсчетам городских властей, ледовую площадку посетило больше 20 тыс. человек, она будет работать до марта.

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На Большой Покровской все праздничные дни работали уличные театры. Ближе к Рождеству появились фольклорные персонажи — московский коллектив «Яркие люди» устроил для жителей и гостей города театрализованный костюмированный променад. Художники создали фигуры волшебных фей и дракона, которые возвышались над толпой и разыгрывали собственные шоу.

Праздничный лед

Особенностью новогодних каникул в Нижнем Новгороде стали ледовые шоу от российских артистов. Для горожан выступали Алина Загитова, Евгения Медведева, Александр Энберт, Максим Ставиский, Аделина Сотникова и другие чемпионы.

За неделю — со 2 по 8 января — 44 тыс. зрителей посмотрели ледовый балет «Щелкунчик и Мышиный король» в постановке Ильи Авербуха. На главные роли в шоу он пригласил Оксану Домнину, Романа Костомарова и Екатерину Боброву.

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Фото: Александр Мерзляков

— Сказка Гофмана глубока и многогранна, — сказал Илья Авербух. — Но мы, по сути, создали новую сказку с новым сюжетом на основе всем знакомой истории. Эта постановка занимает особое место среди наших шоу. Она полна чудесных превращений и открытий.

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Еще один подарок — спектакль «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Его поставила Татьяна Навка. Главную роль сыграла Алина Загитова. Шоу показали 9 января на площади перед ярмаркой, а здание стало театральной декорацией: на фасаде сменялись 3D-проекции, которые дополняли сюжет.

Точки притяжения

В конце прошлого года в Нижнем Новгороде открылась временная резиденция Деда Мороза. В специальном павильоне на Нижегородской ярмарке детей и родителей встречали сказочные персонажи. Павильон работал с 25 декабря по 9 января, за это время в нем побывало более 12 тыс. гостей.

Точками притяжения стали и другие места города. По вечерам в кремле проходило лазерное мэппинг-шоу: на Дмитриевскую и Никольскую башни проецировали видеоролики «Путешествие в сказку» и «Новогодний портал». Представления длились до часу ночи.

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Фото: Екатерина Спехова

Днем в кремлевском манеже показали иммерсивный спектакль «Кузница снежинок», для которого нижегородцы придумали оригинальную легенду. Еще одним эпицентром праздника стал парк «Швейцария», обновленный и благоустроенный к 800-летию города. Гостей встречали артисты и аниматоры, на украшенных иллюминацией аллеях расположились ярмарки. В парке устраивали шоу жонглеров, а новогодний экспресс катал детей по кольцевому маршруту. Любителям спорта и здорового образа жизни «Швейцария» предложила два катка, площадку для керлинга, мастер-классы и прогулочные маршруты.

Новогодние итоги

Праздничный марафон в Нижнем Новгороде не закончился после каникул. Каток в парке «Швейцария» продолжит работать до 8 марта, а на площади перед ярмаркой — до 13-го. До 30 января продлится выставка интерактивных инсталляций KUFLEX #1 в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ.

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На подготовку новогодних мероприятий город потратил около 327 млн рублей, выделенных из областного бюджета. Около 100 млн ушло на создание праздничных локаций в каждом районе. Пятиметровую карусель и уличные украшения общей стоимостью 60 млн рублей дополнительно подарило правительство Москвы. Часть затрат компенсируют многочисленные туристы, приехавшие в Нижний на выходные.

В 2021-м праздники обошлись городу в 156 млн рублей, но в этом году город получил особый статус и сделал ставку на развлечения качественно нового уровня. Все мероприятия были бесплатными. Только на «Щелкунчик» продавались билеты за 50–100 рублей, чтобы организованно заполнить площадку. В итоге 44 тыс. билетов раскупили за минуты.

По статистике, на новогодние каникулы в Нижегородскую область приехали более 120 тыс. туристов. За период фестиваля — с 10 декабря по 9 января — общий турпоток в регион составил более 250 тыс. человек. Это на 25% больше по сравнению прошлым годом.

— 2021-й стал для Нижегородской области годом невероятной концентрации различных событий и проектов, — говорит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. — 800-летие Нижнего Новгорода позволило нам найти новые форматы проведения праздничных мероприятий. Был обновлен ряд общественных пространств, созданы новые площадки. Всё это позволило максимально масштабно и интересно встретить Новый год в статусе «Новогодней столицы России». Получили огромное количество позитивных отзывов, гости приезжали со всей России и из-за рубежа. Многие специально прибыли именно для того, чтобы увидеть, что приготовила Новогодняя столица. По предварительным подсчетам, туристско-экскурсионный поток в Нижегородской области в минувшие праздники превысил 120 тыс. человек. В пиковые дни была практически полная загрузка отелей. Всё это стало хорошим подспорьем для малого и среднего бизнеса.

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Фото: Андрей Ефимов

Высокую оценку главы региона подтверждают и другие. Журнал Forbes включил Нижний в список 10 новых центров туризма в России, а популярный сайт бронирования гостиниц Tvil.ru поместил город на пятую строчку федерального рейтинга направлений для путешествий в Рождество.

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По итогам 2021 года Нижегородская область вошла также в топ-10 Национального туристического рейтинга, который ежегодно публикует журнал «Отдых в России». С 2020 года регион поднялся на две позиции. Остановить турпоток не удалось даже пандемии — на протяжении всего 2021 года гостиницы в Нижнем были плотно заполнены, а на майские праздники и в разгар 800-летия в августе свободных мест в отелях почти не осталось.

По данным Tele2, Новый год в городе встречали не только жители соседних Чувашии, Мордовии и Владимирской области. Много туристов приехало из Москвы, Петербурга и Краснодарского края.

По предварительным оценкам региональных властей, за прошлый год город посетили около 2,3 млн человек, из них примерно 350 тыс. приехали в августе на празднование 800-летия города. Это сопоставимо, например, с соседней Казанью, которая за неполный прошлый год привлекла 2,4 млн туристов. Кроме того, Нижний опережает такие популярные направления, как Калининградская область и Ставропольский край. У них по итогам года турпоток составил 1,9 млн и 1,3 млн человек соответственно.

— В этом году Нижний Новгород встретил 2022-й год в статусе Новогодней столицы России, привлекая самые современные форматы: эффектные ледовые шоу, световые и аудиовизуальные инсталляции, различные интерактивные и диджетл-модули. Лучшей оценкой для фестиваля стали впечатления и положительные отзывы сотни тысяч туристов, которые провели эти новогодние каникулы в столице Поволжья. За последнее время Нижний Новгород стал одним из популярных туристических направлений для путешествий круглый год, в том числе, еще одной яркой точкой притяжения для коротких поездок для жителей Приволжского федерального округа, Москвы и Санкт-Петербурга. Как вы знаете, стартует очередной этап нашей программы туристического кешбэка, и я с удовольствием приглашаю всех, кто еще не бывал в Нижнем Новгороде, воспользоваться программой и запланировать такую поездку в отпуск или на выходные», — рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

По предварительным оценкам экспертов, туристы принесли региону 14 млрд рублей. Это примерно в 1,5 раза больше, чем в 2020 году. Нижний Новгород задал высокую планку и сохранил привлекательность для путешественников после масштабного празднования 800-летия.

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