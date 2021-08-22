Центр в городе: президент пригласил туристов в Нижний Новгород
Масштабная реновация Нижнего Новгорода, осуществленная к его 800-летнему юбилею, позволит развить туристический потенциал этого города. По словам президента России, центр Поволжья за последние годы преобразился и завораживает своей красотой. Глава государства пообещал нижегородцам, что реализация в городе проектов, включающих развитие транспортной, социальной и жилищной инфраструктуры, продолжится и в дальнейшем. По словам опрошенных «Известиями» экспертов, Нижний Новгород после проделанной работы стал настоящей точкой притяжения, которая будет привлекать не только инвестиции, но и человеческий капитал. Нашлось в субботнем расписании Владимира Путина время и для международной повестки — обсуждалась, прежде всего, непростая ситуация в Афганистане.
«Афганское» утро
Перед тем как отправиться в Нижний Новгород, Владимир Путин принял в Кремле казахского коллегу Касым-Жомарта Токаева. Одной из главных тем переговоров стала ситуация в Афганистане, где контроль над страной после вывода американских войск и союзников США вновь перешел к движению «Талибан» (запрещено в РФ). Талибы неоднократно заверяли международное сообщество, что не намерены мстить бывшим противникам и устраивать репрессиями в отношении женщин, журналистов или иностранцев. Несмотря на эти заявления, в СМИ регулярно появляется информация об убийствах мирного населения.
После победы «Талибана», ранее отмечал в беседе с «Известиями» политолог Никита Мендкович, Афганистан может превратиться в плацдарм распространения терроризма и наркоторговли. Особенно — если учитывать тот факт, что в недавнем прошлом талибы активно сотрудничали с боевиками других террористических организаций. В связи с этим может ухудшиться региональная безопасность. В зоне повышенного риска сейчас, прежде всего, оказались приграничные государства, в том числе страны Средней Азии — Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
На фоне нестабильной обстановки в Афганистане повышается роль в сохранении региональной стабильности не только России и Китая, но и международных организаций. В частности, речь идет об ОДКБ и ШОС, которые вовлечены в контртеррористическую повестку. Во время беседы с президентом Казахстана Владимир Путин анонсировал онлайн-встречу лидеров ОДКБ, на которой политики обсудят ситуацию в Афганистане.
— Мы в понедельник, надеюсь, соберемся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ, просто сверим часы, а потом у нас еще работа в рамках ШОС и ОДКБ в плановом порядке в середине сентября, и я очень надеюсь, что мы с вами встретимся тоже, наверное, уже в режиме видеоконференции, тем не менее поработаем вместе, — сказал Владимир Путин своему коллеге.
Координация в сфере безопасности особо важна на фоне происходящего в Афганистане, согласился президент Казахстана.
— Хотел бы сегодня выслушать вашу точку зрения на происходящее в этой многострадальной стране с тем, чтобы согласованно с общих позиций проводить нашу политику, — завершил открытую часть переговоров Касым Жомарт-Токаев.
Ситуацию в Афганистане российский лидер в субботу также обсудил по телефону и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств, в частности, договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике.
Точка притяжения
Уже поздним вечером Владимир Путин отправился в Нижний Новгород, где посетил гала-шоу «Начало нового», посвященное празднованию 800-летия города. Поздравив жителей с праздником перед началом культурной программы, президент подчеркнул важность столицы Поволжья для всей страны.
— Здесь буквально сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России, — заявил глава государства. — Здесь всегда жили люди колоссальной внутренней силы. Во все времена нижегородцы стояли на защите Отечества, чувствовали свою сопричастность единому историческому пути народа России, нашей общей великой и славной судьбе.
К юбилейной дате столица Поволжья претерпела масштабные изменения. Президент отметил, что уже приведен в порядок центр города и объекты Кремля, Чкаловская лестница, а также благоустроен знаменитый парк «Швейцария» на берегу Оки, который глава государства в субботу посетил вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
— На эти цели из всех источников было направлено свыше 30 млрд рублей. Эти средства, уверен, стали инвестициями и в сохранение исторического наследия, и в новое качество жизни нижегородцев, в развитие туристического потенциала, — заявил Владимир Путин.
По словам президента, в последние годы город преобразился и теперь завораживает своей красотой.
— Кстати говоря, пользуясь возможностью, хотел бы посоветовать всем, кто пока откладывает или откладывал поездку в Нижний, обязательно его посетить, — добавил он.
Стоит отметить, что к торжественной дате в общей сложности было отреставрировано более 60 объектов и обустроены 14 общественных территорий. Еще около 30 памятников должны быть доработаны к концу года. Помимо благоустройства Нижегородского кремля и воссоздания Чкаловской лестницы, которая открылась в начале августа выступлением Симфонического оркестра Мариинского театра, появилась, например, транспортная развязка на улице Циолковского в Сормовском районе. К числу других глобальных проектов можно отнести строительство фуникулера, восстановление Большой Покровской улицы, площади Максима Горького, Нижне-Волжской набережной и Александровского сада.
Масштабная реконструкция позволила сделать город более привлекательным, современным и удобным. В частности, во время работ было уделено большое внимание созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями, отметил в беседе с «Известиями» депутат Гордумы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко. По его словам, касается это не только кремля или парка «Швейцария», но и других объектов, в том числе социального характера.
— Если раньше созданию доступной среды уделялось остаточное внимание, то сейчас подход изменился, — подчеркнул Роман Пономаренко. — Важно, что во время реновации города была сохранена его историческая составляющая.
Депутат уверен, что проделанная работа даст толчок для развития туризма в городе. А это, в свою очередь, привлечет новые инвестиции в Нижний Новгород со стороны не только отечественного, но и зарубежного бизнеса. Кроме того, «новый» Нижний Новгород поможет снизить отток молодого населения в столицу, считает парламентарий.
— Сейчас надо больше рассказывать о городе, чтобы, наоборот, сюда активнее мигрировал человеческий капитал, — подытожил он.
Реставрация культурных объектов в Нижнем Новгороде и в целом улучшение облика города — хороший пример того, как создавать новые центры притяжения в стране, отметил в беседе с «Известиями» ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.
— В советские времена центрами притяжения зачастую становились предприятия и производства. Потом из-за переформатирования экономики и снижающейся роли предприятий какие-то города стали ветшать, население, в первую очередь работоспособное, уезжать. Сейчас, вследствие принятых решений руководства государства такие города получают второе дыхание для развития. То есть если раньше роль такого центра выполняли заводы, то сейчас это могут быть культурные кластеры, вузы или природные заповедники. Главное, что благодаря этому развиваются внутренние миграция и туризм, создаются новые центры притяжений, — заявил он.
Тем временем, власти намерены и впредь улучшать состояние города. Так, по словам Владимира Путина, планируется создание на «Стрелке» современного общественного пространства, а также Ледового дворца, формирование квартала высоких технологий, где будет создано более 10 тыс. высокотехнологичных рабочих мест. Также ожидается строительство новых жилых комплексов и социальных объектов. В южной и восточной частях города в горизонте текущего десятилетия планируется возвести порядка 12 млн кв. м. современного жилья, сообщил президент. Будет развиваться и транспортная инфраструктура.
Владимир Путин напомнил, что Нижний Новгород остается одним из ключевых промышленных и технологических центров страны. Здесь сосредоточены как традиционные, так и самые передовые отрасли. В частности, создается международный IT-кластер и научно-образовательный центр мирового уровня, где уже ведется разработка новых материалов, квантовых и цифровых технологий, интеллектуальных транспортных систем, а также решений в сфере здравоохранения и охраны окружающей среды, подчеркнул президент.