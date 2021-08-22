Центр в городе: президент пригласил туристов в Нижний Новгород

Масштабная реновация Нижнего Новгорода, осуществленная к его 800-летнему юбилею, позволит развить туристический потенциал этого города. По словам президента России, центр Поволжья за последние годы преобразился и завораживает своей красотой . Глава государства пообещал нижегородцам, что реализация в городе проектов, включающих развитие транспортной, социальной и жилищной инфраструктуры, продолжится и в дальнейшем. По словам опрошенных «Известиями» экспертов, Нижний Новгород после проделанной работы стал настоящей точкой притяжения, которая будет привлекать не только инвестиции, но и человеческий капитал . Нашлось в субботнем расписании Владимира Путина время и для международной повестки — обсуждалась, прежде всего, непростая ситуация в Афганистане.

«Афганское» утро

Перед тем как отправиться в Нижний Новгород, Владимир Путин принял в Кремле казахского коллегу Касым-Жомарта Токаева. Одной из главных тем переговоров стала ситуация в Афганистане , где контроль над страной после вывода американских войск и союзников США вновь перешел к движению «Талибан» (запрещено в РФ). Талибы неоднократно заверяли международное сообщество, что не намерены мстить бывшим противникам и устраивать репрессиями в отношении женщин, журналистов или иностранцев. Несмотря на эти заявления, в СМИ регулярно появляется информация об убийствах мирного населения.

После победы «Талибана», ранее отмечал в беседе с «Известиями» политолог Никита Мендкович, Афганистан может превратиться в плацдарм распространения терроризма и наркоторговли. Особенно — если учитывать тот факт, что в недавнем прошлом талибы активно сотрудничали с боевиками других террористических организаций. В связи с этим может ухудшиться региональная безопасность. В зоне повышенного риска сейчас, прежде всего, оказались приграничные государства, в том числе страны Средней Азии — Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

На фоне нестабильной обстановки в Афганистане повышается роль в сохранении региональной стабильности не только России и Китая, но и международных организаций. В частности, речь идет об ОДКБ и ШОС, которые вовлечены в контртеррористическую повестку. Во время беседы с президентом Казахстана Владимир Путин анонсировал онлайн-встречу лидеров ОДКБ, на которой политики обсудят ситуацию в Афганистане.

Центр в городе Фото: Пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

— Мы в понедельник, надеюсь, соберемся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ, просто сверим часы, а потом у нас еще работа в рамках ШОС и ОДКБ в плановом порядке в середине сентября, и я очень надеюсь, что мы с вами встретимся тоже, наверное, уже в режиме видеоконференции, тем не менее поработаем вместе, — сказал Владимир Путин своему коллеге.

Координация в сфере безопасности особо важна на фоне происходящего в Афганистане, согласился президент Казахстана.

— Хотел бы сегодня выслушать вашу точку зрения на происходящее в этой многострадальной стране с тем, чтобы согласованно с общих позиций проводить нашу политику, — завершил открытую часть переговоров Касым Жомарт-Токаев.

Ситуацию в Афганистане российский лидер в субботу также обсудил по телефону и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств, в частности, договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике.

Точка притяжения

Уже поздним вечером Владимир Путин отправился в Нижний Новгород, где посетил гала-шоу «Начало нового», посвященное празднованию 800-летия города . Поздравив жителей с праздником перед началом культурной программы, президент подчеркнул важность столицы Поволжья для всей страны.

— Здесь буквально сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России, — заявил глава государства. — Здесь всегда жили люди колоссальной внутренней силы. Во все времена нижегородцы стояли на защите Отечества, чувствовали свою сопричастность единому историческому пути народа России, нашей общей великой и славной судьбе.

К юбилейной дате столица Поволжья претерпела масштабные изменения. Президент отметил, что уже приведен в порядок центр города и объекты Кремля, Чкаловская лестница, а также благоустроен знаменитый парк «Швейцария» на берегу Оки , который глава государства в субботу посетил вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

— На эти цели из всех источников было направлено свыше 30 млрд рублей. Эти средства, уверен, стали инвестициями и в сохранение исторического наследия, и в новое качество жизни нижегородцев, в развитие туристического потенциала, — заявил Владимир Путин.

По словам президента, в последние годы город преобразился и теперь завораживает своей красотой.

Центр в городе Фото: Пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

— Кстати говоря, пользуясь возможностью, хотел бы посоветовать всем, кто пока откладывает или откладывал поездку в Нижний, обязательно его посетить, — добавил он.

Стоит отметить, что к торжественной дате в общей сложности было отреставрировано более 60 объектов и обустроены 14 общественных территорий. Еще около 30 памятников должны быть доработаны к концу года. Помимо благоустройства Нижегородского кремля и воссоздания Чкаловской лестницы, которая открылась в начале августа выступлением Симфонического оркестра Мариинского театра, появилась, например, транспортная развязка на улице Циолковского в Сормовском районе. К числу других глобальных проектов можно отнести строительство фуникулера, восстановление Большой Покровской улицы, площади Максима Горького, Нижне-Волжской набережной и Александровского сада.

Масштабная реконструкция позволила сделать город более привлекательным, современным и удобным. В частности, во время работ было уделено большое внимание созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями, отметил в беседе с «Известиями» депутат Гордумы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко. По его словам, касается это не только кремля или парка «Швейцария», но и других объектов, в том числе социального характера.

— Если раньше созданию доступной среды уделялось остаточное внимание, то сейчас подход изменился, — подчеркнул Роман Пономаренко. — Важно, что во время реновации города была сохранена его историческая составляющая.

Депутат уверен, что проделанная работа даст толчок для развития туризма в городе. А это, в свою очередь, привлечет новые инвестиции в Нижний Новгород со стороны не только отечественного, но и зарубежного бизнеса. Кроме того, «новый» Нижний Новгород поможет снизить отток молодого населения в столицу, считает парламентарий.

— Сейчас надо больше рассказывать о городе, чтобы, наоборот, сюда активнее мигрировал человеческий капитал, — подытожил он.

Реставрация культурных объектов в Нижнем Новгороде и в целом улучшение облика города — хороший пример того, как создавать новые центры притяжения в стране, отметил в беседе с «Известиями» ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

— В советские времена центрами притяжения зачастую становились предприятия и производства. Потом из-за переформатирования экономики и снижающейся роли предприятий какие-то города стали ветшать, население, в первую очередь работоспособное, уезжать. Сейчас, вследствие принятых решений руководства государства такие города получают второе дыхание для развития . То есть если раньше роль такого центра выполняли заводы, то сейчас это могут быть культурные кластеры, вузы или природные заповедники. Главное, что благодаря этому развиваются внутренние миграция и туризм, создаются новые центры притяжений, — заявил он.

Центр в городе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Тем временем, власти намерены и впредь улучшать состояние города. Так, по словам Владимира Путина, планируется создание на «Стрелке» современного общественного пространства, а также Ледового дворца, формирование квартала высоких технологий, где будет создано более 10 тыс. высокотехнологичных рабочих мест. Также ожидается строительство новых жилых комплексов и социальных объектов. В южной и восточной частях города в горизонте текущего десятилетия планируется возвести порядка 12 млн кв. м. современного жилья, сообщил президент. Будет развиваться и транспортная инфраструктура.