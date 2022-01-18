Пушков оценил призыв главы минобороны Британии к РФ не бояться Киева

Даже ядерная держава должна опасаться ракетных систем с минимальным подлетным временем, способных уничтожить командные пункты управления. Об этом 18 января в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Россия, как ядерная держава, не должна бояться Украины.

По мнению политика, логика Уоллеса имеет фундаментальный изъян и построена на напускной наивности.

«Британский министр делает вид, будто Россия опасается Украины. Но Россия опасается не Украины, а тех, кто хочет использовать ее против России, кто ее вооружает и способен поставить на ее территории такие ударные системы», — продолжил сенатор.

Он отметил, что НАТО — не благотворительный фонд, а военная организация. Ее генеральный секретарь Йенс Столтенберг не устает хвалиться военной мощью альянса, который уже находится на границах с Россией и стремится «оказаться еще ближе».

«Только наивный глупец не опасался бы такого соседства», — заключил Пушков.

Накануне в ходе выступления в парламенте Великобритании Уоллес отметил, что Россия является ядерной державой. По его мнению, она не должна опасаться НАТО, Украины или любых других стран.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что призыв Эстонии разместить на территории страны больше сил НАТО является доказательством того, что не Россия является причиной нагнетания напряженности. Ранее в этот день канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил о готовности страны разместить до 5 тыс. солдат сил быстрого реагирования альянса.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

18 декабря Уоллес назвал маловероятной отправку войск на Украину НАТО, так как она не является членом альянса. Вместе с тем министр не уточнил, присоединится ли королевство к США в деле вооружения Украины.