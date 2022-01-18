Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Пушков назвал преждевременными прогнозы о распространении «Омикрона»
Авто
Европейские продажи автомобилей в 2021 году снизились на 1,5%
Общество
В МГУ назвали уникальным случай девятилетней студентки Тепляковой
Мир
Киргизия перешла на цифровой акциз алкогольной и табачной продукции
Мир
Песков прокомментировал передачу Украине британского противотанкового оружия
Политика
ГД приняла в III чтении закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
Общество
Путин провел встречу с главой Минкультуры Любимовой
Экономика
Проведение Российского инвестфорума в Сочи перенесли из-за коронавируса
Авто
В ГИБДД напомнили об опасности остановки на МКАД
Общество
Мишустин поручил нарастить объемы тестирования на коронавирус

В Кремле отреагировали на предложение ЕС участвовать в переговорах РФ и США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 января прокомментировал заявление председателя Европарламента Жозепа Борреля о том, что Евросоюз (ЕС) должен участвовать в переговорах РФ и США по гарантиям безопасности.

Представитель Кремля отметил, что вопросы, обсуждаемые с американской стороной, также были переданы в ЕС.

«Мы ставили вопросы в первую очередь перед американцами... Но также эти же проекты документов были переданы в европейские столицы. Было три трека переговоров — по линии НАТО и по линии ОБСЕ... Европейский союз всё больше и больше говорит о необходимости развития собственного измерения политики обороны и безопасности... На этот счет делаются определенные шаги. Здесь нужно европейцам разбираться между собой и с американцами», — сказал Песков.

Нет, нет и нет: что значит провал переговоров России и Запада
Как Москва оценила угрозу новыми санкциями и когда ждет письменный ответ НАТО

По мнению пресс-секретаря президента РФ, «наша постановка вопроса предельно понятная, а как будут формулироваться ответы, путем каких консультаций — вопрос европейцев, не наш».

Он также отметил, что становление ЕС как отдельного участника переговоров по гарантиям безопасности — не принципиальный вопрос.

«Так или иначе страны, которые входят в Евросоюз, участвуют в этом процессе и по линии ОБСЕ, и по линии НАТО они непосредственно участвуют. А уже насколько Евросоюз хочет быть отдельным участником этих консультаций, этих переговоров — тоже это вопрос, который можно рассматривать, но он не является принципиальным», — сказал Песков.

Накануне Боррель заявил, что пересмотр структуры европейской безопасности может стать выгоден всем сторонам, однако существует необходимость обновления повестки и увеличения участников переговоров.

Накануне посол Франции в РФ Пьер Леви в качестве представителя страны — председателя в руководящих органах Евросоюза заявил о готовности Европы обсуждать с Россией предложения по гарантиям безопасности.

Переговоры о гарантиях безопасности прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022