В Кремле отреагировали на предложение ЕС участвовать в переговорах РФ и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 января прокомментировал заявление председателя Европарламента Жозепа Борреля о том, что Евросоюз (ЕС) должен участвовать в переговорах РФ и США по гарантиям безопасности.

Представитель Кремля отметил, что вопросы, обсуждаемые с американской стороной, также были переданы в ЕС.

«Мы ставили вопросы в первую очередь перед американцами... Но также эти же проекты документов были переданы в европейские столицы. Было три трека переговоров — по линии НАТО и по линии ОБСЕ... Европейский союз всё больше и больше говорит о необходимости развития собственного измерения политики обороны и безопасности... На этот счет делаются определенные шаги. Здесь нужно европейцам разбираться между собой и с американцами», — сказал Песков.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, «наша постановка вопроса предельно понятная, а как будут формулироваться ответы, путем каких консультаций — вопрос европейцев, не наш».

Он также отметил, что становление ЕС как отдельного участника переговоров по гарантиям безопасности — не принципиальный вопрос.

«Так или иначе страны, которые входят в Евросоюз, участвуют в этом процессе и по линии ОБСЕ, и по линии НАТО они непосредственно участвуют. А уже насколько Евросоюз хочет быть отдельным участником этих консультаций, этих переговоров — тоже это вопрос, который можно рассматривать, но он не является принципиальным», — сказал Песков.

Накануне Боррель заявил, что пересмотр структуры европейской безопасности может стать выгоден всем сторонам, однако существует необходимость обновления повестки и увеличения участников переговоров.

Накануне посол Франции в РФ Пьер Леви в качестве представителя страны — председателя в руководящих органах Евросоюза заявил о готовности Европы обсуждать с Россией предложения по гарантиям безопасности.

Переговоры о гарантиях безопасности прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.