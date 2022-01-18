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Нарышкин заявил о попытках США дискредитировать Олимпиаду в Пекине
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Нарышкин заявил о попытках США дискредитировать Олимпиаду в Пекине

Нарышкин: США пытаются дискредитировать Олимпиаду в Пекине
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У России есть информация о том, что США и их союзники ведут кампанию против Олимпийских игр (ОИ) в Пекине. Главную роль в дискредитации ОИ играет Госдеп, заявил 18 января журналистам председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

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«Мы видим их попытки дискредитировать организаторов Олимпийских игр в Пекине. Главную роль в этих действиях играет Государственный департамент Соединенных Штатов Америки, который координирует всю антикитайскую активность по олимпийской тематике подконтрольных им неправительственных организаций и СМИ», — сказал Нарышкин.

Он указал, что США вместе с союзниками ведут масштабную, агрессивную и злонамеренную кампанию против подготовки Олимпиады.

«Признаться, ничего нового в этой практике мы не усматриваем. Точно такие же разные методы использовались нашими недоброжелателями накануне зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году», — добавил директор СВР.

Идею дипломатического бойкота Олимпиады-2022 Нарышкин назвал бессмысленной и напомнил про девиз «Спорт вне политики».

«Все, кому дороги идеалы спорта, идеалы гуманизма, дороги общечеловеческие ценности, конечно же, выразят свою солидарность со спортсменами, с тренерами, со всеми участниками и организаторами предстоящих Олимпийских игр», — указал Нарышкин.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила о решении США устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов на Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

Китай в ответ на выпад США сделал строгое представление и пообещал принять решительные меры. Посольство КНР в Вашингтоне назвало демарш Вашингтона политической манипуляцией.

Решение о бойкоте Игр также приняли Австралия и Канада.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Пекин был выбран местом проведения Олимпиады на сессии МОКа в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Столица Китая станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летние Игры проходили в городе в 2008 году.

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