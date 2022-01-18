Москву накрыл сильный снегопад
Сильный снегопад, о котором накануне предупреждали метеорологи, накрыл Москву утром 18 января.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на дорогах столицы наблюдаются серьезные заторы. Так, по состоянию на 8:00 по мск пробки достигли шести баллов.
О сильном снегопаде утром во вторник накануне предупредил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец. Он отмечал, что пик интенсивности снегопадов ожидается с шести до девяти утра.
Синоптик уточнил, что снежный покров подрастет на 5 см, на дорогах возможны заносы. Осадки прекратятся к вечеру, но из-за влияния северного ветра начнется усиление морозов.
Также 18 января в Москве ожидается облачная погода и гололедица. Температура в столице днем составит –4... –2 градуса и –12...–10 ночью.