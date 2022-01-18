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Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 января

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Облачная погода, местами небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве во вторник, 18 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Температура в столице днем составит –4... –2 градуса и –12...–10 ночью.

Ветер ожидается северный, со скоростью 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

Как сообщил сотрудник центра Евгений Тишковец, Москву накроет сильный снегопад во вторник. По его словам, пик интенсивности снегопадов придется на период с шести до девяти утра, а в период с полуночи до 15 часов дня может выпасть от 8 до 13 мм осадков — почти одна треть месячной нормы.

При этом он отметил, что осадки прекратятся к вечеру, но из-за влияния северного ветра начнется усиление морозов.

На Крещение, 19 января, москвичей ожидают настоящие крещенские морозы. Ночью температура столбиков термометров опустится до –12. Также возможен снегопад.

В общей сложности за неделю в столице выпадет до 20–25 мм осадков, это около половины всей январской нормы.

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