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Директор ЦРУ посетил Украину на минувшей неделе
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Директор ЦРУ посетил Украину на минувшей неделе

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в рамках запланированной поездки в Киев встретился с коллегами из местных спецслужб и украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом 18 января сообщает CNN со ссылкой на источники.

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Отмечается, что встреча произошла в среду, 12 января.

«Бернс обсудил с коллегами из разведки опасения дальнейшим вторжением России на Украину. Находясь там [в Киеве], он также имел возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности», — передает слова источника телеканал.

Отмечается, что в ходе визита директор ЦРУ обсудил «текущие оценки рисков, с которыми столкнулась Украина».

По словам журналиста CNN, Бернс служил ключевым посредником между США, Россией и Украиной в течение нескольких месяцев. Так, в начале ноября он во время своего визита в Москву пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выразить «серьезную» озабоченность США действиями РФ.

Бернс был в Москве 2–3 ноября вместе с высокопоставленной американской делегацией. 2 ноября он принял участие во встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным.

Ранее, 30 июля, Нарышкин назвал ЦРУ партнерской службой. Глава СВР добавил, что Москва и Вашингтон традиционно обмениваются оперативной, разведывательной информацией по целому кругу вопросов, касающихся общей глобальной темы борьбы с международным терроризмом.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по данным разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

В Госдуме заявили, что целью данных фейковых вбросов является объяснение мировому сообществу, почему на Украине функционируют военные базы США и НАТО.

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