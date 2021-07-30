Глава СВР назвал ЦРУ партнерской службой

Россия и США продолжают обмениваться данными по борьбе с терроризмом, однако такое взаимодействие сейчас ведется менее активно, чем раньше. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Что касается нашего взаимодействия с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ — Ред.), то ЦРУ для нас является партнерской службой <…> Вот по этой теме (борьбе с терроризмом — Ред.) обмен продолжается, может быть, он не такой активный, как прежде, но тем не менее мы действительно вместе работаем», - заявил Нарышкин в интервью ТАСС.

Глава СКР добавил, что Москва и Вашингтон традиционно обмениваются оперативной, разведывательной информацией по целому кругу вопросов, касающихся общей глобальной темы борьбы с международным терроризмом.

22 июля директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия может быть ответственна за «гаванский синдром» у нескольких сотен дипломатов США, который впервые зафиксировали в 2016 году.

По его словам, хотя до сих пор доподлинно неизвестно о причинах ухудшения состояния дипломатов, в ЦРУ серьезно относятся к этим инцидентам. Однако никаких доказательств причастности Москвы он не предоставил.

При этом 19 июля сообщалось, что министерство обороны США не сочло Россию причастной к проявлению у американских госслужащих в Вене симптомов, схожих с «гаванским синдромом».

В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что высказанные в ЦРУ предположения о том, что РФ может быть ответственна за «гаванский синдром» у американских дипломатов, служат лишь для нагнетания русофобских настроений.

6 июля заместитель секретаря Совбеза России Юрий Коков заявил, что российским спецслужбам удается предотвратить 98% террористических преступлений на этапе подготовки.

10 июня заявил директор Службы внешней разведки Нарышкин заявил, что Москва рассчитывает на более активный обмен разведывательной информацией с США.