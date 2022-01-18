На Украине допустили воровство российского газа

Украинская компания «Нафтогаз» может отбирать российский транзитный газ в случае острого дефицита газового топлива в стране и проблем с его поставками населению и промышленности. Об этом заявила в понедельник, 17 января, бывшая исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец.

Она отметила, что в настоящее время в подземных хранилищах находится 6,6 млрд кубометров газа для потребления внутри страны, при этом дефицит топлива в I квартале 2022 года составляет не менее 2 млрд кубометров.

Буславец подчеркнула, что в такой ситуации Украина не сможет обойтись без своего импорта для «покрытия пиковых нагрузок в отопительный период», однако на это у находящегося в кризисе «Нафтогаза» средств нет. В этом случае, уточнила бывшая и.о. министра энергетики страны, Украина может пойти на такие шаги, как ограничение или отключение потребления газа в сфере промышленности, снижение газоснабжения тепловых электросетей.

«И что недопустимо, но очень вероятно — отбирать российский газ из транзитного потока, который обязательно будет использован РФ для остановки транзита по территории Украины и расторжения действующего транзитного контракта с соответствующими финансовыми, экономическими, политическими последствиями», — написала она в Facebook.

Экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев также заявлял, что если компания не сможет обеспечить достаточный импорт топлива, то Киеву придется пойти на воровство российского газа из транзитной трубы.

8 января киевский экономист Юрий Атаманюк заявил, что в своих проблемах с газом Украина виновата сама, когда в 1990-х годах отказалась от газотранспортного консорциума с Россией и Германией.

Ранее, 4 января, глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил о снижении транзита газа через Украину в начале года до почти двухлетнего минимума — 52,5 млн куб. м в сутки.

По информации директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского, транзит газа через Украину после 2024 года будет зависеть от тех договоренностей, к которым удастся прийти сторонам.

Соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.