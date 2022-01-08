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Киевский экономист назвал Украину виновной в своих проблемах с газом

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Проблемы, которые грозят Украине из-за ввода в строй газопровода «Северный поток — 2», порождены ею самой. Соответствующее заявление сделал киевский экономист Юрий Атаманюк.

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По его словам, страны посчитали Украину ненадежным партнером, когда Киев отказался от предложения России и Германии создать газотранспортных консорциум, призванный объединить поставщика, транзитера и основного потребителя голубого топлива в Европе, тогда началось строительство отдельных трубопроводов.

«Проблема с «Северным потоком — 2» — эту проблема, которую породила Украина. Первый газотранспортный поток в обход Украины начали строить в 1994 году, когда Россия и Германия предложили (Киеву — Ред.) создать газотранспортный консорциум», — сказал эксперт в эфире телеканала «Наш».

Атаманюк уточнил, что за отказом Киева от консорциума стояло желание местных бизнесменов продолжать «воровать деньги из «Нафтогаза»».

4 января глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил о снижении транзита газа через Украину в начале года до почти двухлетнего минимума — 52,5 млн куб. м в сутки.

Днем ранее бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что если компания не сможет обеспечить достаточный импорт топлива, то Киеву придется пойти на воровство российского газа из транзитной трубы.

Коболев рассказал, что если потребление газа на Украине достигнет показателей февраля 2020 года, то «Нафтогаз» не сможет покрыть спрос из-за дефицита импорта.

28 декабря директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал, что транзит газа через Украину после 2024 года будет зависеть от тех договоренностей, к которым удастся прийти сторонам.

16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток — 2» как минимум до середины 2022 года.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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