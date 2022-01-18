Роспотребнадзор выявил рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в 46 регионах

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали превышение порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ в 46 регионах России на второй неделе 2022 года. Об этом 18 января сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«На второй неделе 2022 года (10.01.2022 – 16.01.2022) в целом на территории РФ по сравнению с предыдущими двумя неделями регистрируется рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди всех возрастных групп», — говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, в стране привито от гриппа более 68,5 млн человек, что составляет 46,9% от численности населения.

Ранее, 30 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 2021 году от гриппа в России привились почти 45% населения, благодаря чему волну заболеваемости удалось погасить.

21 декабря сообщалось, что прививку от гриппа в России сделали более 65 млн россиян. Тогда же в Роспотребнадзоре отметили, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 65 субъектах России, преимущественно среди взрослых.

С 17 ноября в РФ, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, все пациенты с ОРВИ проходят обязательное обследование на выявление коронавируса. Глава Роспотребнадзора объяснила такое решение стремлением не упустить больных с более опасной инфекцией.