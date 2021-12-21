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Число привитых от гриппа россиян составило 65 млн человек

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Более 65 млн россиян, или 44,5% от численности населения России, в текущем сезоне прошли вакцинацию от гриппа, сообщается во вторник, 21 декабря, на сайте Роспотребнадзора.

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«По состоянию на 17 декабря текущего года в РФ привито от гриппа более 65,03 млн человек, что составляет 44,5% от численности населения страны», — следует из сообщения.

При этом отмечается, что ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в стране осталась приблизительно на уровне предыдущей недели (6-12 декабря).

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ на 50 неделе 2021 года была обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии и вирусами гриппа, при этом доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов в сравнении с предыдущей неделей несколько увеличилась», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Как говорится в материале, эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 65 субъектах России, преимущественно среди взрослых.

19 декабря эксперты рассказали, что хороший сон, питье воды, теплая ванна и промывание носа помогут легче перенести ОРВИ и грипп.

С 17 ноября в РФ, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, все пациенты с ОРВИ проходят обязательное обследование на выявление коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила такое решение стремлением не упустить больных более опасной инфекцией.

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