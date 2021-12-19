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Названы способы легче перенести ОРВИ и грипп

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Хороший сон, питье воды, теплая ванна и промывание носа помогут легче перенести ОРВИ и грипп.

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При простуде человек должен как следует высыпаться, чтобы организм всегда был полностью заряжен для борьбы с заразой. Так что спать надо 8-10 часов в сутки, рассказали в «Ридус» в четверг, 16 декабря.

Также организму для полноценной борьбы требуется много воды. Вот только пить надо именно воду, а не кофе и якобы бодрящие энергетики. Кроме простой воды можно пить чай, морс, куриный бульон.

От головной боли и ломоты в теле помогают обезболивающие, но лучше ими не злоупотреблять, чтобы избежать побочных эффектов. Если температура тела не выше 38 градусов, то для избавления от этих симптомов лучше минут 15 полежать в теплой ванне.

Промывание носа соленой водой и полоскания в свою очередь снимут заложенность и боль в горле.

18 декабря ароматерапевт Галина Колосова рассказала, что с симптомами простуды могут помочь справиться эфирные масла и диффузор для их распыления. Так, при мокром кашле грудную клетку можно растирать маслом фенхеля, а при сухом — маслом гвоздики или корицы.

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