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Попова заявила о вакцинации 45% россиян от гриппа

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В этом году от гриппа в России привили почти 45% населения, волну заболеваемости удалось погасить. Об этом в четверг, 30 декабря, рассказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

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«Против гриппа мы привили в этом году почти 45% населения, что тоже погасило волну, а она поднималась очень высокая и могла бы быть очень серьезной. Но сейчас уже вторую неделю мы снижаемся, и я надеюсь, что мы прошли подъем раньше, чем, как обычно, в середине января. Но в этом году грипп пришел раньше, чем в прошлом году, но с этим мы тоже справляемся», — сказала Попова в эфире канала «Россия-24».

22 декабря в оперштабе по борьбе с коронавирусом рассказали, что клиническая картина болезни при «Омикрон»-штамме COVID-19 схожа с гриппом.

Ранее, 21 декабря, сообщалось, что прививку от гриппа в России сделали более 65 млн россиян. Тогда же в Роспотребнадзоре отметили, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 65 субъектах России, преимущественно среди взрослых.

14 декабря Попова рассказала, что уровень заболеваемости гриппом в РФ за 10 месяцев 2021 года — в 50 раз ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

С 17 ноября в РФ, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, все пациенты с ОРВИ проходят обязательное обследование на выявление коронавируса. Глава Роспотребнадзора объяснила такое решение стремлением не упустить больных более опасной инфекцией.

22 октября Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа. В ведомстве сообщили, что использование «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, в ходе которых было доказано отсутствие снижения иммуногенности вакцин при одновременном введении.

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