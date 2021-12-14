Попова рассказала об уровене заболеваемости гриппом в России в текущем году

Уровень заболеваемости гриппом в РФ за 10 месяцев 2021 года — в 50 раз ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом во вторник, 14 декабря, заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

«Грипп — 50 раз», — следует из сравнительных данных, приведенных в презентации Поповой на общем собрании Российской академии наук (РАН).

7 декабря в Роспотребнадзоре заявили, что более 59,46 млн россиян сделали в текущем сезоне прививку от гриппа, что составляет 40,7% от численности населения страны.

30 ноября в ведомстве сообщили о снижении в России случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, в период 22–28 ноября по сравнению с предыдущей неделей число регионов с превышением эпидемических порогов по совокупному населению незначительно уменьшилось.

С 17 ноября в РФ, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, все пациенты с ОРВИ проходят обязательное обследование на выявление коронавируса. Попова объяснила такое решение стремлением не упустить больных более опасной инфекцией.

22 октября Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа. В ведомстве сообщили, что использование «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, в ходе которых было доказано отсутствие снижения иммуногенности вакцин при одновременном введении.