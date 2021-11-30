В Роспотребнадзоре констатировали снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Роспотребнадзоре во вторник, 30 ноября, заявили о снижении в России случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его информации, в период 22–28 ноября по сравнению с предыдущей неделей число регионов с превышением эпидемических порогов по совокупному населению незначительно уменьшилось.

Отмечается, что в настоящий момент эпидпороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 46 регионах страны. При этом в основном болеют взрослое население и подростки.

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов составила 3,5%», — говорится в сообщении.

В России в настоящее время продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 26 ноября привито свыше 54,9 млн человек. Это составляет 37,6% от численности всего населения.

С 17 ноября в РФ, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, все пациенты с ОРВИ проходят обязательное обследование на выявление коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила такое решение стремлением не упустить больных более опасной инфекцией.

22 октября Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа. В ведомстве сообщили, что использование «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, в ходе которых было доказано отсутствие снижения иммуногенности вакцин при одновременном введении.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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