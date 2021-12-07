Почти 60 млн россиян вакцинировались от гриппа

Более 59,46 млн россиян сделали в текущем сезоне прививку от гриппа, следует из данных Роспотребнадзора, опубликованных 7 декабря на сайте ведомства.

«По состоянию на 4 декабря текущего года в РФ привито от гриппа более 59,46 млн человек, что составляет 40,7% от численности населения страны», — следует из сообщения ведомства.

При этом, согласно федеральной службе, эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 субъектах России.

Вместе с этим число регионов с превышением этого показателя возросло на 10 по сравнению с прошлой неделей, указывается в сообщении.

Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослых и подростков.

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов продолжает нарастать», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

При этом еще 30 ноября в Роспотребнадзоре заявляли о снижении в России случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, в период 22–28 ноября по сравнению с предыдущей неделей число регионов с превышением эпидемических порогов по совокупному населению незначительно уменьшилось.

С 17 ноября в РФ, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, все пациенты с ОРВИ проходят обязательное обследование на выявление коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила такое решение стремлением не упустить больных более опасной инфекцией.

22 октября Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа. В ведомстве сообщили, что использование «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, в ходе которых было доказано отсутствие снижения иммуногенности вакцин при одновременном введении.