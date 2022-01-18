Зеленский и Бербок обсудили энергобезопасность Украины

На встрече в Киеве украинский президент Владимир Зеленский и глава МИД ФРГ Анналена Бербок подняли вопрос укрепления энергетической безопасности Украины, в том числе путем долгосрочного транзита газа через страну. Об этом сообщили в понедельник, 17 января, в офисе украинского главы.

«Была отмечена необходимость совместного осуществления конкретных шагов с целью укрепления энергетической безопасности Украины, среди прочего — гарантирования долгосрочного транзита газа через территорию нашего государства», — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что «Северный поток – 2» якобы является геополитическим проектом и оружием. Участники встречи сошлись во мнении, «что использование проекта как оружия приведет к принятию жестких мер реагирования».

Сообщается, что глава МИД ФРГ и президент Украины отметили также «общность подходов» в вопросе «зеленой трансформации и возобновляемых источников энергии», в доказательство чего послужит открытие Германией в Киеве офиса для реализации украинско-германских совместных проектов в водородной энергетике.

По словам председателя Восточного комитета германской экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) Оливера Хермеса, у Украины есть потенциал для экспортирования зеленой энергии, а первые водородные проекты с участием немецкой промышленности уже запущены.

Помимо этого Хермес заявил о важности в рамках европейского энергетического перехода и украинской транзитной сети, и газопровода «Северный поток – 2», причем, по его мнению, эти маршруты не должны противостоять друг другу.

Ранее в понедельник стало известно, что на пресс-конференции в Киеве с Кулебой Бербок заявила, что процесс сертификации газопровода «Северный поток – 2» приостановлен, так как проект не полностью соответствует европейскому праву. По ее словам, реализация газопровода якобы имеет и геостратегическую сторону.

В МИД РФ, в свою очередь, назвали запуск СП-2 в эксплуатацию существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза (ЕС). В ведомстве также обратили внимание на то, что процедура сертификации газопровода должна проводиться в строгом соответствии с действующими нормами и не должна политизироваться.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.