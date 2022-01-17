В Берлине объяснили важность визита главы МИД Германии в Киев и Москву

И Россия, и Украина остаются важными партнерами в энергетическом переходе Германии и Европы, поэтому важно, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время визитов в Киев и Москву затронет не только политический кризис, но и обсудит совместные усилия стран по климатическим изменениями. Об этом 17 января рассказал «Известиям» председатель Восточного комитета германской экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) Оливер Хермес.

«Украина имеет большой потенциал стать экспортером зеленой энергии. Первые водородные проекты с участием немецкой промышленности уже запущены», — подчеркнул он.

Москва же обеспечивает постепенный отказ Берлина от угля и атомной энергетики поставками природного газа. Также Россия может поставлять в будущем большое количество водорода Германии, отметил эксперт.

По его словам, в рамках европейского энергетического перехода необходима и украинская транзитная сеть, и «Северный поток – 2».

«Разные маршруты доставки не должны противопоставляться друг другу. Европе нужна вся доступная инфраструктура на пути к водородной эре», — добавил Хермес.

Он подчеркнул, что сертификация проекта должна быть техническим, а не политическим вопросом.

«Растущая напряженность в отношениях с Россией вызывает большую неопределенность в экономике Германии и может сбавить темп запланированного инвестирования и ожидаемый экономический подъем. Это последнее, что нам сейчас нужно, учитывая неудачи, вызванные пандемией коронавируса, и предстоящие проблемы, связанные с изменением климата», — продолжил он.

Как заключил Хермес, расширение экономического сотрудничества и деловых контактов могут помочь снизить напряженность и придать экономический импульс.

В понедельник министр иностранных дел Германии Анналена Бербок начала визит в Киев, где прошли переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Немецкий министр на пресс-конференции в Киеве с Кулебой заявила, что процесс сертификации газопровода «Северный поток – 2» приостановлен, так как проект не полностью соответствует европейскому праву. По ее словам, реализация газопровода якобы имеет и геостратегическую сторону.

Ранее в этот день в МИД РФ заявили, что запуск СП-2 в эксплуатацию станет существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза (ЕС). В ведомстве также обратили внимание на то, что процедура сертификации газопровода должна проводиться в строгом соответствии с действующими нормами и не должна политизироваться.

Во вторник Бербок встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. Основными темами переговоров станет ситуация в Донбассе, напряженность на российско-украинской границе и двусторонние отношения.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Тогда в компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям. После чего, 16 декабря, Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.