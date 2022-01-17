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Американист назвал НАТО вооруженными силами США

Директор Фонда изучения США назвал НАТО вооруженными силами Америки
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Силы Североатлантического альянса (НАТО) фактически являются вооруженными силами США. Такое заявление в беседе с «Известиями» сделал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.

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«Вот яркий пример того, что они сделали с Японией и Германией. Япония и Германия были противниками [США] во Второй мировой войне. И они их превратили в своих ближайших союзников и считают это своим величайшим успехом. Внешнеполитическим, экономическим, каким хотите. Правда, там войска до сих пор стоят. Поэтому ни Германия, ни Япония не могут считаться самостоятельными в вопросах внешней политики без Америки», — сказал он «Известиям».

Рогулев напомнил, что в Европе Соединенные Штаты находились на протяжении всех послевоенных лет и сегодня европейцев это также устраивает, так как позволяет не тратить деньги на свою безопасность.

«В результате, что такое НАТО? Это вооруженные силы Соединенных Штатов в первую очередь. Всё остальное — это один разговор, больше ничего. Без Америки они (страны ЕС. — «Известия») не в состоянии ничего сделать. Вот как в Ливии Франция попыталась вмешаться, но без Соединенных Штатов они даже простейшую операцию не могли провести», — подытожил американист.

В понедельник, 17 января, в американской газете The Week вышла статья по итогам заседания Совета Россия–НАТО в Брюсселе. В ней говорится, что переговоры не принесли ожидаемого результата, а сам Вашингтон попал в напряженную ситуацию из-за собственного «блефа» и попыток стать лидером «мировой полиции».

По мнению автора статьи Деймона Линкера, Соединенные Штаты после холодной войны начали «направо и налево» раздавать странам гарантии безопасности и явно переусердствовали в этом вопросе, поставив под угрозу собственную безопасность.

«Один из возможных ответов на эту печальную ситуацию — продолжать блефовать в надежде, что [президент России Владимир] Путин в конце концов «моргнет», — написал Линкер.

Колумнист считает, что избежать конфронтации между странами можно только в том случае, если США пересмотрят решения, которые привели переговоры в тупик, и станут двигаться вперед «с меньшим высокомерием».

Встреча Совета Россия–НАТО проходила в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе в течение нескольких дней и завершилась 12 января. В переговорах также участвовали представители 30 стран — членов НАТО.

Вслед за этим в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО на фоне эскалации кризиса на Украине.

В частности, Москва требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, присоединения к блоку Украины и создания военных баз в постсоветских странах.

Как заявил замглавы МИДа Александр Грушко, невыполнение этих требований может привести к дальнейшему ухудшению отношений Москвы и Запада, а также обернется самыми непредсказуемыми и тяжелыми последствиями для безопасности в Европе.

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