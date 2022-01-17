The Week заявила о разоблачении Путиным блефа США и НАТО по Украине

Переговоры между РФ и Североатлантическим альянсом не принесли ожидаемого результата, а Вашингтон попал в напряженную ситуацию из-за собственного блефа и попыток стать лидером «мировой полиции», написала в понедельник американская газета The Week по итогам заседания Совета Россия–НАТО в Брюсселе.

По мнению автора статьи Деймона Линкера, Соединенные Штаты после холодной войны начали «направо и налево» раздавать странам гарантии безопасности и явно переусердствовали в этом вопросе, поставив под угрозу собственную безопасность.

«Как мы оказались здесь, по-видимому, на пути либо к прямой военной конфронтации с государством, обладающим ядерным оружием, почти в 5 тыс. милей от американских берегов? Ответ заключается в том, что мы попали сюда благодаря блефу — и очевидному решению президента России Владимира Путина разоблачить наш блеф. Один из возможных ответов на эту печальную ситуацию — продолжать блефовать в надежде, что Путин в конце концов «моргнет», — пишет автор статьи Деймон Линкер.

Колумнист убежден, что есть другой, гораздо более разумный путь избежать конфронтации между странами. Этот путь, по его мнению, заключается в необходимости США пересмотреть решения, которые привели переговоры в тупик, и двигаться вперед «с меньшим высокомерием».

Между тем, по словам Линкера, некоторые аналитики по-прежнему считают, что Соединенные Штаты должны продолжать блеф, чтобы еще одну «проверку» им не устроил Китай. Однако сам журналист призывает Вашингтон признать ложь во избежание роста военной напряженности и отступить на позиции, с которых страна вместе с НАТО действительно готова бороться с кризисом на Украине.

На прошедшем 12 января заседании Совета Россия–НАТО замглавы МИДа Александр Грушко указал на то, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях Москвы и Запада может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.

После встречи делегаций замглавы МИДа Сергей Рябков добавил, что Москва надеется на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям. В частности, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, отказаться от создания баз на их территории и от размещения ударных средств НАТО вблизи границы РФ.