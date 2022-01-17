МИД назвал предложения по безопасности призывом к НАТО «включить голову»

Российские предложения по гарантиям безопасности являются призывом к странам НАТО «включить голову» и стабилизировать ситуацию, которая сложилась в сфере безопасности. Об этом в понедельник, 17 января, рассказал замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

«Наши предложения — это апелляция к здравому смыслу, призыв включить голову и сделать шаги, которые объективно требуются, чтобы отвести нынешнюю ситуацию в области безопасности от опасной черты», — приводит слова Грушко «Коммерсант».

Как добавил высокопоставленный дипломат, Россия не угрожает, а стремится предостеречь Запад, сформулировав предложения по гарантиям безопасности. Позиция РФ была четко изложена, в связи с этим страна ожидает «такой же честной реакции», подчеркнул Грушко.

«В целом, если внимательно почитать наши предложения, там многое строится на принципе взаимности. Скажем, мы предлагаем отвести учения от зоны соприкосновения вдоль границы России (и стран, состоящих с РФ в военном союзе. — Ред) и НАТО. То есть здесь зеркальность предусмотрена», — уточнил Грушко.

Симметрия соблюдается не во всех аспектах в рамках предложений, сформулированных Россией, так как в результате расширения НАТО сложилась критическая ситуация, отметил дипломат.

Североатлантический альянс знает, что в случае непринятия предложений Москвы, РФ ответит в зависимости от военного потенциала другой стороны, рассказал замглавы МИД.

«В НАТО прекрасно представляют, о каких военно-технических мерах с российской стороны может идти речь. Мы наши возможности не скрываем, действуем очень транспарентно», — указал Грушко.

По его словам, острое военное положение в Черноморском и Балтийском регионах — «прямой результат расширения альянса». В частности, в странах Балтии усиление позиций НАТО выразилось в размещении на территории стран региона военных самолетов альянса, уточнил замминистра.

Отвечая на вопрос о возможности отведения российских войск из Калининградской области в качестве ответной уступки на действия НАТО, Грушко напомнил, что в 1990-е годы количество войск России в регионе сократилось в связи с ликвидацией Прибалтийского военного округа.

«И если посчитать нынешние балансы сторон, то всё становится очевидно. После 1997 года членами НАТО стали страны Балтии и Польша. Суммируем их уровни вооружений, программы закупок для развития вооруженных сил, включая наступательные, размещение на их территории контингентов и военной инфраструктуры США — и крен очевиден», — добавил Грушко.

В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уровень активности альянса сейчас превосходит по своей мощности деятельность организации в момент окончания холодной войны. Накануне Столтенберг отметил, что альянс готов обсуждать вопрос сокращения вооружений с Россией. Он уточнил, что в НАТО намерены затронуть с Москвой в том числе и проблему ядерных вооружений. Однако он также отмечал, что на компромисс в вопросе нерасширения альянс не готов.

Ранее состоялись переговоры о гарантиях безопасности. Они прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.