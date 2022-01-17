Politico узнало о подготовке Европой удара по «Газпрому»

Руководство Еврокомиссии (ЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА) готовят удар по «Газпрому» в нескольких направлениях, чтобы вынудить компанию изменить поведение на рынке. Об этом сообщило издание Politico.

В материале отмечается, что «Газпром» обвиняют в дефиците топлива в Европе, хотя сам холдинг уверяет, что исполняет все договоренности по поставкам. В ЕК обвиняют Россию в искусственном завышении спроса на газ, о чем заявила Маргрет Вестагер, заместитель главы Еврокомиссии, еврокомиссар по антимонопольным делам, на пресс-конференции организации 13 января. При этом в конце декабря 2021 года Вестагер заявляла журналистам, что пока нет оснований заводить антимонопольное расследование в отношении «Газпрома».

Так, теперь власти Евросоюза хотят предъявить российской энергокомпании официальное обвинение в монополизме и манипуляциях со стоимостью газа, а также помешать запуску трубопровода «Северный поток – 2».

В ходе торгов в понедельник, 17 января, на лондонской бирже ICE цены на газ в Европе упали более чем на 7%, примерно до $950 за тысячу кубометров на нидерландском хабе TTF. По данным на 19:00 мск, цена газа опустилась до $906,6 за 1 тыс. куб. м.

15 января политолог, заведующий кафедрой политологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Известиями» рассказал, что «Газпром» перевыполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу. Он выразил мнение, что европейские страны сами же повышают цену на газ, отказываясь сертифицировать «Северный поток – 2».

О том, что «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу в соответствии с заключенными контрактами, что подтверждают в ЕС, говорил и председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков. Он полагал, что компания не обязана поставлять голубое топливо сверх контрактов, так как свобода договора — это «базовый принцип международного гражданского права».

9 января «Известия» писали, что в наступившем году из-за аномально теплой погоды в Европе подешевел газ. Фьючерсы на этот энергоноситель в начале 2022-го оказались на отметке в $800 за 1 тыс. куб. м и в первую неделя января закрепились на уровне $1000. Эксперты отмечали, что зима еще не закончилась и цены по-прежнему остаются на достаточно высоком уровне. Но с запуском «Северного потока – 2» котировки могут вернуться к уровням первой половины прошлого года, указывали специалисты.

В конце декабря российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова увеличивать поставки газа в Европу, но для этого нужно подписание долгосрочных контрактов.