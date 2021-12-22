Итальянская газета назвала виновника в росте цен на газ

Переход на углеродно-нейтральные источники энергии стал причиной роста цен на голубое топливо и спровоцировал разногласия европейских стран, часть которых не готова отказываться от газа и нефти. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает итальянское издание La Stampa.

«Брюссель решил положить конец государственной помощи наиболее загрязняющим среду ископаемым видам топлива. Это относится и к газовым проектам, которые будут одобрены ЕС только в том случае, если они перспективны или будут помогать Восточной Европе отказаться от угля», — рассказали журналисты.

Кроме того, издание напомнило, что накануне замглавы Еврокомиссии Маргрет Вестагер исключила возможность злоупотреблений на энергетическом рынке Евросоюза (ЕС) со стороны России.

Как Вестагер сообщила журналистам, на данный момент у ведомства нет данных о манипуляциях со стороны компании «Газпром». Исходя из этой информации, La Stampa предложила читателям обратить внимание на противоречия, которые возникли между противниками и сторонниками «зеленой» энергетики среди стран ЕС.

«Благие намерения в отношении государственной помощи вступают в противоречие с тупиковой ситуацией из-за таксономии, позволяющей решить, будут ли и в какой степени ядерная и газовая отрасли считаться необходимыми источниками для энергетического перехода. Долгожданное решение отложили на более поздний срок», — говорится в публикации.

При этом издание уточняет, что главная борьба может идти на «франко-германской оси», так как ФРГ выступает против ядерной энергетики, а Франция поддерживает данное направление энергетики.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 17 октября, что западные политики допустили ошибки при переходе на альтернативные источники энергии.

На фоне падения выработки энергии с помощью ветрогенераторов 22 декабря цена на газ в Европе впервые за время биржевых торгов превысила отметку $2300 за 1 тыс. куб. м по данным лондонской биржи ICE.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на пике росла на 24%, достигая $2,3 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Накануне председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков заявил «Известиям», что одним их главных факторов роста цен на голубое топливо стала политика Европы по отказу от долгосрочных контрактов на его поставку в пользу спотовых привела. Это привело к дефициту ресурса. Также он указал на «непродуманную ставку» Брюсселя на возобновляемые источники энергии, такие как солнце и ветер, притом что за последние два дня ветрогенерация в Европе снизилась в два раза.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что цены газовых фьючерсов на бирже могут взлететь до любого уровня, но они являются спекулятивными и только небольшая часть газа продается по такой цене.