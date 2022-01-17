В бундестаге рассказали о намерении Бербок обсудить в Москве нормандский формат

Тот факт, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок планирует обсудить в Москве нормандский формат, — это хороший знак. Об этом в понедельник, 17 января, заявил «Известиям» депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Ян Нольте.

По его словам, после обсуждения нормандского формата должны последовать честные обсуждения со всеми сторонами.

«Хотя стоит отметить, что партия «Зеленых», к которой принадлежит Бербок, оказывала поддержку желанию Украины отвергнуть Минские соглашения. Из-за однобокого подхода вина за конфликт возлагалась только на Россию. На самом деле, нормандский формат необходим. Хотелось бы, чтобы ФРГ и Россия пришли к общему знаменателю в этом вопросу. Однако, поскольку Бербок и ее партия довольно предвзяты, я, к сожалению, думаю, что это маловероятно. Бербок пока поддается «своему-чужому» мнению, согласно которому Россия — безоговорочное «зло». Было бы неплохо, если бы она как министр иностранных дел смогла сделать собственные выводы», — указал Нольте.

О посещении министром иностранных дел Германии Киева и Москвы стало известно накануне. 17 января прошли переговоры с украинской стороной, после чего Бербок направилась в РФ. На 18 января у нее запланирована встреча с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, в ходе которой будут обсуждаться напряженность на границе РФ и Украины, а также двусторонние отношения.

Эти поездки стали для Анналены Бербок первыми в качестве министра.

10 января глава МИД ФРГ заявила, что России грозят «тяжелые последствия» в случае нарушения суверенитета Украины. Она также призвала к дипломатическому решению ситуации вокруг страны.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале 2022 года якобы намерена осуществить нападение, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.