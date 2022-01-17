В Италии отказались реагировать на ноту посольства Украины про сюжет о Донбассе

Реакция посольства Украины на репортаж о войне в Донбассе для телеканала Rai 1 является преувеличенной. Об этом заявил в понедельник, 17 января, автор материала, итальянский тележурналист Алессандро Каcсьери.

Посол Украины в Италии Ярослав Мельник 14 января написал письмо руководству итальянского телеканала Rai 1. В нем дипломат заявил, что в сюжете продолжающаяся против Украины агрессия была показана исключительно с точки зрения «пропагандистов Кремля».

«Мы не предусматриваем официального ответа. Они заявили, что телевизионная труппа въехала нелегально в Донбасс не через территорию Украины. Но мы прекрасно знаем, что такой возможности не существует», — отметил журналист в беседе с «РИА Новости».

При этом он обратил внимание на то, что фраза одного из сторонников независимости Донбасса, который стал одним из многих опрошенных персонажей в ходе сюжета, вызвала недовольство украинских дипломатов. Кассьери подчеркнул, что ситуация напоминает «несоответствие ожиданий».

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины обязаны выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у них быть не может. В тот же день зампред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич сообщил, что ситуация в Донбассе сильно ухудшается. По его словам, это наводит на мысль о том, что Киев не исключает силового сценария развития событий.

До этого, 31 декабря 2021 года, Лавров заявил, что гражданская война на Украине далека от завершения. По его словам, киевские власти не собираются предпринимать шаги по урегулированию в Донбассе.

23 декабря президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Также он указал на то, что Минские соглашения являются единственным способом урегулирования конфликта в Донбассе, однако Киев не хочет их исполнять.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.