Ресурсное состояние: в России хотят отменить НДФЛ от сдачи вторсырья

В России хотят полностью освободить от уплаты НДФЛ доходы физлиц от продажи вторсырья : пластика, стекла, резины, макулатуры. Такую меру предусматривают поправки в Налоговый кодекс РФ, которые Минпромторг разослал бизнесу для обсуждения (есть у «Известий»). Предыдущая версия документа предполагала, что от НДФЛ будут освобождены только суммы до 4 тыс. рублей. Теперь это положение осталось лишь для лома и отходов черных и цветных металлов. Сейчас налог уплачивается с любого дохода. Мера должна привести к росту объемов сдачи вторсырья, говорят эксперты.

Почти полное

Доходы физлиц от продажи вторсырья в России хотят полностью освободить от уплаты НДФЛ. Это предполагает новая версия законопроекта о поправках в Налоговый кодекс РФ , которую Минпромторг разослал бизнесу для обсуждения. С копией документа ознакомились «Известия». Под отходами «в законопроекте признаются образующиеся у физических лиц в быту и принадлежащие им на праве собственности макулатура, отходы пластиковой и стеклянной тары, резины, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования и потребления», сказано в пояснительной записке к документу.

Предыдущая версия поправок предполагала, что от НДФЛ будут освобождены только доходы до 4 тыс. рублей . И налоговыми агентами становились покупатели, в том числе переработчики, — по аналогии с тем, как работодатель выплачивает сборы за сотрудника . В новой редакции документа это положение остается только для доходов от продажи лома и отходов черных и цветных металлов.

Ресурсное состояние Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Минпромторг не является разработчиком законопроекта, его обсуждение проходит в рамках межфракционной рабочей группы по законодательному регулированию оборота и реализации лома черных металлов в ГД РФ, сообщили «Известиям» в ведомстве. Также там сказали, что Минпромторг в целом поддерживает предлагаемые изменения. Но в министерстве считают необоснованным установление лимита на необлагаемый НДФЛ доход в размере 4 тыс. рублей в год в отношении отходов и лома черных и цветных металлов, добавили там.

Сейчас физлица при продаже отходов, находящихся в их собственности более трех лет, освобождены от уплаты НДФЛ , сообщили «Известиям» в Минфине. При сдаче вторсырья, которое в собственности менее трех лет, граждане имеют право на налоговый вычет 250 тыс. рублей. С 1 января 2022 года на доходы до этой суммы не нужно заполнять налоговые декларации, сказали в ведомстве.

Но новая норма существенно не повлияет на снятие административного барьера для физических лиц-ломосдатчиков и не сможет в достаточной мере содействовать прозрачности и стабильности ломозаготовительного бизнеса, полагают в ассоциации «Руслом.ком». Не совсем понятно, как налоговая будет проверять, пройден ли порог имущественного вычета при сдаче вторсырья, сказали там. Люди, которые будут сдавать вторсырье, всё равно будут испытывать административное давление и избыточный контроль за всеми операциями по отчуждению потерявших потребительские свойства товаров, уверены в ассоциации.

«Известия» направили запрос в Минприроды.

НДФЛ на макулатуру уже был отменен с 2019 года, напомнил исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев. По его словам, после этого заметно выросла собираемость отходов бумаги и картона. Также примерно на 20% выросло общее количество предприятий, осуществляющих заготовку макулатуры в России, сказал эксперт.

Ресурсное состояние Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Отмена НДФЛ на все вторичные ресурсы, образуемые в быту, будет способствовать развитию экономики замкнутого цикла за счет устранения барьеров между населением и бизнесом, заинтересованным в получении вторсырья, — считает Алексей Сергеев.

Законопроект прорывной, он может вовлечь в экономику рециклинга тысячи граждан, которые раньше не имели опыта сдачи вторсырья , отметил эксперт «Лаборатории ESG» центра социального проектирования «Платформа» Павел Склянчук.

Всё ли гладко?

В среднем на отходах, не являющихся ломом, можно заработать не более 150–200 тыс. рублей в год, сказала член научно-технического совета Росприроднадзора, член комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. А вот на ломах доход безусловно более существенный — там речь идет о сотнях тысяч рублей, отметила она.

Для металла необлагаемых 4 тыс. весьма мало, сказал «Известиям» директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный. Наиболее эффективна нулевая ставка налога, уверен он. Например, в странах, где развита инфраструктура по сбору лома, — в Великобритании, Германии, Польше, Чехии, Австрии, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Франции, Италии — действуют именно такие правила, добавил эксперт.

Сейчас люди, которые продают лома на сумму до 250 тыс. рублей, не платят НДФЛ. Если же проект будет принят, то доход более 4 тыс. рублей должен будет облагаться налогом.

Ресурсное состояние Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

«Если ломозаготовители в России станут налоговыми агентами при ставке НДФЛ 13%, возможны два сценария развития: либо увеличится стоимость лома на 13% (при условии сохранения уровня текущих цен для физлиц и минимизации риска снижения ломозаготовки), либо уменьшится вознаграждение для физлиц на те же 13% , что даст нежелательные конкурентные преимущества неблагонадежным игрокам», — сказано в отзыве ассоциации на законопроект (есть у «Известий»).

Повышение стоимости лома может привести к очередному подорожанию металлопродукции для строительства , считает соучредитель технопарка «Юг-Мет» Евгений Коняхин.

Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский добавил, что сохранение налога на доход от продажи лома черных и цветных металлов не будет благоприятствовать большему вовлечению граждан в сбор этого вида вторсырья.