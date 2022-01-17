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Диетолог назвала провоцирующие бессонницу продукты

Диетолог Кален перечислила провоцирующие бессонницу продукты
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Причиной бессонницы может стать употребление в пищу определенных продуктов, в том числе мяса, помидоров и консервов. Об этом 17 января рассказала диетолог Елена Кален.

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Она рассказала, что причиной проблем со сном может быть употребление жареного мяса, баклажанов, помидоров, солений, сыра с плесенью, консервированных продуктов и авокадо.

Диетолог добавила, что при регулярном недосыпе иммунитет снижается, в организме накапливаются гормоны стресса, а общее состояние ухудшается. Кроме того, человек начинает переедать, что приводит к появлению лишнего веса.

«Перечисленные продукты могут содержать в довольно больших количествах тирамин. Эта аминокислота в организме превращается в норадреналин (гормон стресса). Его концентрация в крови повышается при всех стрессовых ситуациях. В результате мы будем чувствовать себя перевозбужденными, а ночью с трудом засыпать», — пояснила Кален, слова которой приводит «РИА Новости».

Ранее, 18 декабря, сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, что осенью и зимой продолжительность сна увеличивается, эти изменения являются естественными. Он добавил, что подобные изменения не являются стрессом. При этом при более продолжительном световом дне люди чувствуют себя лучше и реже страдают психическими заболеваниями, отметил сомнолог.

Ранее, 9 октября, врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков рассказал «Известиям», почему зимой у людей начинаются проблемы с засыпанием.

По словам эксперта, на сон пагубно влияют так называемое нарушение гигиены сна, сухость и духота в спальне. Еще одним фактором развития бессонницы зимой является слабая физическая нагрузка. В холодную погоду люди обычно предпочитают не ходить пешком, а ездить на транспорте. К активным действиям также не располагает короткий световой день.

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