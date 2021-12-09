Сомнолог назвал причины нарушений сна в зимнее время

В зимнее время года у многих людей начинаются проблемы с засыпанием. О том, почему так происходит и в чем причины подобных проблем, «Известиям» рассказал врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

По словам эксперта, на сон пагубно влияют так называемое нарушение гигиены сна, сухость и духота в спальне.

«Популярные сегодня пластиковые стеклопакеты практически герметичны и не дают воздуху пройти. Отрицательно сказывается на качестве сна также пониженная влажность — в сезон отопления батареи сильно пересушивают «атмосферу» спальни. Для таких ситуаций очень хорошо подойдут электронные увлажнители, однако за неимением специального аппарата мокрое полотенце на батарее также может подойти», — рекомендовал Новиков.

Еще одним фактором развития бессонницы зимой является слабая физическая нагрузка. В холодную погоду люди обычно предпочитают не ходить пешком, а ездить на транспорте. К активным действиям также не располагает короткий световой день.

«Организму требуется мышечная работа, чтобы хорошо войти в фазу сна и отдыха. Эту проблему можно решить регулярными тренировками. Если же возможности ходить в спортзал нет, то стоит предпочесть пешие прогулки транспорту и делать ежедневную зарядку — это поможет держать мышцы в тонусе. Как известно, физическая нагрузка способствует выработке эндорфинов, а его уровень напрямую связан с нашим настроением. Таким образом, давая своему организму физическую активность, мы еще и повышаем нашу интеллектуальную работоспособность, ведь с хорошим настроением мы быстрее и охотнее выполняем задачи», — рассказал Новиков.

Немаловажным фактором также является питание. Так, для улучшения качества сна полезны ягоды — вишня и черешня, которые наполнены мелатонином. Эксперты рекомендуют съедать горсть этих ягод перед сном, брать в дорогу или поездку. В зимнее время года ягоды можно заменить соком. Благоприятным эффектом также обладают теплое молоко и приготовленный в духовке картофель — он не перегружает желудок и всасывает негативные кислоты.

«Кроме того, полезным для сна перекусом станет овсяная каша с добавлением меда. Если не удается заснуть в связи с депрессией или негативными эмоциями, съешьте перед сном чайную ложку семян льна. Белое мясо, а именно вырезка из индейки, также поможет нормализовать сон. Миндаль, грецкие орехи, цельнозерновой хлеб, изделия из твердых сортов пшеницы, овощи, зелень, а также фрукты — это все те продукты, которые помогут вашему организму наладить сон в зимнее время», — заключил сомнолог.

9 ноября заведующий кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 1 Сергей Иванов заявил, что недосыпание связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, следует ложиться спать в одно время, а за 2–2,5 часа до сна не должно быть обильных приемов пищи и стимулирующих напитков.

2 декабря руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ им. М.В. Ломоносова сомнолог Александр Калинкин рассказал, почему длительный сон может быть поводом для беспокойства.