Кардиолог напомнил о вреде недосыпания

Недосыпание связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом 9 ноября предупредил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заведующий кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 1 Сергей Иванов.

«Если днем спать по восемь часов, а ночью бодрствовать, то это всё равно будет неполноценный сон, будут нарушения», — добавил кардиолог.

По его словам, следует ложиться спать в одно время, а за 2–2,5 часа до сна не должно быть обильных приемов пищи и стимулирующих напитков.

«Перед сном хотя бы за час-полтора нужно сократить время работы с экранами мониторов, потому что они мерцают и стимулируют мозговые центры», — резюмировал Иванов.

27 октября ученые из США и Бразилии в статье в журнале Scientific Reports рассказали о негативном эффекте недосыпа на походку человека.

Ранее, 28 сентября, врач-терапевт и пульмонолог Олег Абакумов рассказал, что постоянный недосып способствует увеличению риска тяжелого протекания коронавирусной инфекции. По словам специалиста, хроническое недосыпание не только плохо отражается на работоспособности, но и может повлиять на течение болезни, так как состояние пациента с COVID-19 связано с наличием гормона мелатонина, который формируется в головном мозге человека как раз в период сна.