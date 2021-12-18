Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Сборная России по хоккею обыграла чехов на домашнем этапе Евротура
Мир
В Лондоне митингующие против мер по COVID-19 подрались с полицейскими
Наука
В ВОЗ заявили о пониженной эффективности Pfizer и AstraZeneca против «Омикрона»
Общество
ГИБДД перенесла прием граждан на 19 декабря из-за технического сбоя
Мир
В Польше возбудили дело в отношении сбежавшего в Белоруссию солдата
Спорт
Сборная России по футболу стартует в Лиге наций с матча с Албанией
Мир
Австрия разрешит въезд только привитым и переболевшим COVID-19
Мир
В Пакистане при взрыве в банке погибли минимум 14 человек
Спорт
Биатлонист Латыпов завоевал серебро на этапе Кубка мира в Анси
Мир
Мэр Лондона объявил чрезвычайное положение из-за «Омикрон»-штамма

Врач назвал причину увеличения продолжительности сна зимой

Сомнолог Полуэктов назвал причину увеличения продолжительности сна зимой
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Осенью и зимой продолжительность сна увеличивается, эти изменения являются естественными. Об этом в субботу, 18 декабря, рассказал сомнолог Михаил Полуэктов.

В оба глаза: ученые рассказали об опасных позах для сна
Как не навредить позвоночнику, сердцу и дыхательным путям

«Это увеличение не связано с повышением потребности организма, а связано с изменением денно-светового дня и с уменьшением физической активности. Поэтому подстраиваться под это изменение сна не нужно», — рассказал специалист каналу «Звезда».

Полуэктов добавил, что подобные изменения не являются стрессом. При этом при более продолжительном световом дне люди чувствуют себя лучше и реже страдают психическими заболеваниями, отметил сомнолог.

«Это не стрессовая ситуация для организма. Это просто колебание нормальных показателей сна. В светлое время года люди реже страдают психическими заболеваниями... Делать ничего не нужно, потому что эти изменения [сна] лежат в рамках допустимой нормы», — сказал Полуэктов.

Ранее, 9 октября, врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков рассказал «Известиям», почему зимой у людей начинаются проблемы с засыпанием.

По словам эксперта, на сон пагубно влияют так называемое нарушение гигиены сна, сухость и духота в спальне. Еще одним фактором развития бессонницы зимой является слабая физическая нагрузка. В холодную погоду люди обычно предпочитают не ходить пешком, а ездить на транспорте. К активным действиям также не располагает короткий световой день.

9 ноября заведующий кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 1 Сергей Иванов заявил, что недосыпание связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, следует ложиться спать в одно время, а за 2–2,5 часа до сна не должно быть обильных приемов пищи и стимулирующих напитков.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021