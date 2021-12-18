Врач назвал причину увеличения продолжительности сна зимой

Осенью и зимой продолжительность сна увеличивается, эти изменения являются естественными. Об этом в субботу, 18 декабря, рассказал сомнолог Михаил Полуэктов.

«Это увеличение не связано с повышением потребности организма, а связано с изменением денно-светового дня и с уменьшением физической активности. Поэтому подстраиваться под это изменение сна не нужно», — рассказал специалист каналу «Звезда».

Полуэктов добавил, что подобные изменения не являются стрессом. При этом при более продолжительном световом дне люди чувствуют себя лучше и реже страдают психическими заболеваниями, отметил сомнолог.

«Это не стрессовая ситуация для организма. Это просто колебание нормальных показателей сна. В светлое время года люди реже страдают психическими заболеваниями... Делать ничего не нужно, потому что эти изменения [сна] лежат в рамках допустимой нормы», — сказал Полуэктов.

Ранее, 9 октября, врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков рассказал «Известиям», почему зимой у людей начинаются проблемы с засыпанием.

По словам эксперта, на сон пагубно влияют так называемое нарушение гигиены сна, сухость и духота в спальне. Еще одним фактором развития бессонницы зимой является слабая физическая нагрузка. В холодную погоду люди обычно предпочитают не ходить пешком, а ездить на транспорте. К активным действиям также не располагает короткий световой день.

9 ноября заведующий кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 1 Сергей Иванов заявил, что недосыпание связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, следует ложиться спать в одно время, а за 2–2,5 часа до сна не должно быть обильных приемов пищи и стимулирующих напитков.