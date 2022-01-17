В Алма-Ате задержали более 2,6 тыс. участников незаконных акций

Правоохранительными органами Казахстана за участие в незаконных акциях и мародерстве в Алма-Ате задержаны уже 2 601 человек. Об этом сообщила пресс-служба комендатуры города в понедельник, 17 января.

«Всего с начала антитеррористической операции задержан 2 601 участник незаконных акций, мародерств и других преступлений. Всего изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4 077 боеприпасов», — сообщение пресс-службы передало Казахское телеграфное агентство.

За сутки в полицию поступило 329 сообщений, из них 48 сигналов, требовавших оперативного реагирования. Отмечается, что все сообщения отработаны.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков погибли 19 силовиков, двое из них были обезглавлены. Власти страны заявили, что такие жестокие действия свидетельствуют о террористической угрозе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.