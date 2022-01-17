Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Суррогатным матерям в России могут запретить рожать для иностранцев
Мир
Глава МИД ФРГ посетит Киев и потом направится в Москву для переговоров
Мир
КНДР запустила две баллистические ракеты из района аэропорта Сунан
Общество
В 2021 году выезд за границу ограничили 11 млн россиян
Общество
Ученые «Вектора» рассказали о жизнеспособности «Омикрона» на поверхностях
Мир
Канада посоветовала гражданам не ездить без необходимости на Украину
Армия
Атомная подлодка «Самара» вернется на Тихоокеанский флот в 2023 году
Мир
ЕС проведет три крупных саммита в ближайшие месяцы
Мир
США объявят подробности будущих контактов с РФ на следующей неделе
Мир
Движение в Босфорском проливе восстановлено
Сюжет:

В Алма-Ате задержали более 2,6 тыс. участников незаконных акций

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранительными органами Казахстана за участие в незаконных акциях и мародерстве в Алма-Ате задержаны уже 2 601 человек. Об этом сообщила пресс-служба комендатуры города в понедельник, 17 января.

Гражданские и война: в Казахстане назвали число жертв беспорядков
Стоит ли ждать новой волны протестов в республике

«Всего с начала антитеррористической операции задержан 2 601 участник незаконных акций, мародерств и других преступлений. Всего изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4 077 боеприпасов», — сообщение пресс-службы передало Казахское телеграфное агентство.

За сутки в полицию поступило 329 сообщений, из них 48 сигналов, требовавших оперативного реагирования. Отмечается, что все сообщения отработаны.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков погибли 19 силовиков, двое из них были обезглавлены. Власти страны заявили, что такие жестокие действия свидетельствуют о террористической угрозе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022