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Сын Градского прокомментировал нападение на вдову артиста

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Сын Александра Градского Даниил прокомментировал сведения об ограблении вдовы артиста Марины Коташенко. В беседе с «Известиями» в воскресенье, 16 января, он выразил надежду, что никто не пострадал в результате произошедшего.

«Я сам в шоке от того, что вы говорите. Сам узнал об этом только что. Могу только сказать, что надеюсь, все здоровы и детишки не пострадали. Конечно, это ужасно», — сказал Даниил Градский.

На вдову Александра Градского Марину Коташенко было совершено разбойное нападение в воскресенье, 16 января. Трое злоумышленников спровоцировали аварию на 255-м километре Центральной кольцевой автодороги у деревни Жедочи и заставили женщину везти их домой, где позднее вынудили ее отдать 100 млн рублей.

После ограбления нападавшие, угрожая убийством, заставили Коташенко довезти их до Апрелевки. Известно, что грабители уехали на белом Mercedes в сторону Москвы.

По факту ограбления Марины Коташенко было заведено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на вдову Градского.

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