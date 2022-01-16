Песков допустил разрыв отношений с США в случае санкций против руководства РФ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 16 января заявил, что предлагаемые в США санкции против руководства РФ могут привести к прекращению отношений между двумя странами.

«Потенциально санкции такого рода могут привести к прекращению отношений между нашими странами, что не будет отвечать интересам ни Москвы, ни Вашингтона», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Представитель Кремля подчеркнул, что такой шаг со стороны США станет «большой ошибкой». В связи с этим Песков обратился к представителям официального Вашингтона с вопросом: могут ли те «вспомнить хоть какой-то пример ситуации, когда санкции помогли решить их проблему?»

Песков также отметил, что Россия — самодостаточная страна, в связи с чем не чувствует угрозу из-за санкций.

12 января группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Инициативу выдвинул председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Он во главе 25 своих коллег-демократов представил «Акт по защите суверенитета Украины».

В тот же день российский сенатор Алексей Пушков отметил, что введение США санкций в отношении властей РФ может серьезно обострить отношения Вашингтона и Москвы, вплоть до их разрыва.

14 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что американским конгрессменам следует избегать угроз введения новых санкций. Санкции не пугают Россию, они «только разрушают отношения». Спикер Госдумы посоветовал членам конгресса «не придумывать себе проблемы».