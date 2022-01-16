Пилоты команды «КАМАЗ-мастер» вернулись в Москву после победы на ралли «Дакар»

Пилоты российской команды «КАМАЗ-мастер» 16 января вернулись в Москву после успешного выступления на ралли «Дакар» в классе грузовиков.

В аэропорту Домодедово победителей встретили десятки болельщиков и любителей автоспорта.

По итогам марафона экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли первые четыре места в общем зачете соревнований. Лидером стал Дмитрий Сотников. Вторым к финишу прибыл экипаж Эдуарда Николаева. Третьей стала команда Антона Шибалова, четвертой — Андрея Каргинова.

Заключительный 12-й этап ралли-марафона со спецучастком протяженностью 164 км и финишем в Джидде в Саудовской Аравии прошел 14 декабря.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» президент РФ Владимир Путин поздравил экипаж «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар».

Обладатель Кубка мира по бахам 2020 года, многократный чемпион России по ралли-рейдам Владимир Васильев 22 ноября 2021-го рассказал, что проведение чемпионата мира по ралли-рейдам — это большое усиление для дисциплины, которая существует уже долгие годы. По его словам, «Дакар» — это всегда много песков и дюн, в то время как в России хоть сколько-нибудь похожие условия есть только в Астрахани.

«КАМАЗ-мастер» шестой год подряд становится победителем «Дакара», всего на счету команды 19 побед.