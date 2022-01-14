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Гонщик Сотников второй раз подряд стал победителем зачета ралли «Дакар»

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Гонщик российской команды «КАМАЗ-Мастер» Дмитрий Сотников второй раз подряд стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Об этом сообщает в пятницу, 14 января, «Спорт-Экспресс».

Заключительный, 12-й этап ралли-марафона со спецучастком протяженностью 164 км и финишем в Джидде в Саудовской Аравии прошел ранее в этот день. До этого, 12 января, экипаж Сотникова одержал победу на десятом этапе «Дакара» в зачете грузовиков.

10 января экипаж Сотникова выиграл восьмой этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Команда преодолела дистанцию в 395 км за 3 часа 56 минут и 42 секунды. Второе место занял экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова. Третьим и четвертым финишировали экипажи Эдуарда Николаева и Антона Шибалова соответственно.

Обладатель Кубка мира по бахам 2020 года, многократный чемпион России по ралли-рейдам Владимир Васильев 22 ноября 2021-го рассказал, что проведение чемпионата мира по ралли-рейдам — это большое усиление для дисциплины, которая существует уже долгие годы. По его словам, «Дакар» — это всегда много песков и дюн, в то время как в России хоть сколько-нибудь похожие условия есть только в Астрахани.

«КАМАЗ-Мастер» шестой год подряд становится победителем «Дакара», всего на счету команды 19 побед.

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