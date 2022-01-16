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На Украине обвинили Россию в кибератаке на сайты госорганов

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Министерство цифровой трансформации (Минцифры) Украины утверждает, что Россия причастна к недавней кибератаке на сайты госорганов страны.

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«На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Минцифры призвали украинцев не поддаваться панике, все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах.

Также стало известно, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция возбудили уголовное дело по факту кибератаки. В настоящее время идет расследование.

Ранее 16 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет никакого отношения к данным инцидентам.

Он заметил, что Киев на постоянной основе выносит «бездоказательные обвинения» в российскую сторону, даже из-за «плохой погоды». Украинская риторика, указал Песков, вошла в категорию привычных заявлений.

14 января несколько правительственных сайтов Украины пострадали от того, что официальные лица назвали «массированной кибератакой» — хакеры разместили сообщения, предупреждающие «бояться и ожидать худшего». Тогда пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил, что «веб-сайты министерства иностранных дел и ряда других государственных учреждений временно отключены» в результате кибератаки.

15 января заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой на украинские ведомства стоят хакеры, связанные с разведслужбами Белоруссии. По его мнению, произошедшие атаки «были прикрытием для более деструктивных действий, которые происходят вне поля общественного зрения».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в этой связи сказала, что американский президент Джо Байден проинформирован о кибератаке, и правительство США в пока не приписывает атаку конкретному субъекту.

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