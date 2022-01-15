США сообщили о контакте с Украиной по кибератакам на сайты министерств

Соединенные Штаты поддерживают контакт с Украиной касательно взлома хакерами сайтов украинских министерств и предложили свою помощь в расследовании. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу, 14 января.

«Мы находимся в контакте с украинской стороной и предложили нашу поддержку в расследовании последствий данного инцидента. На данный момент мы вместе с Украиной продолжаем оценивать последствия», — стенограмма брифинга опубликована на сайте американского правительства.

Псаки добавила, что Белый дом не готов к однозначным выводам, кто именно стоит за кибератакой.

«В настоящее время мы не готовы сказать, кто совершил эти действия», — сказала официальный представитель.

По ее словам, США и их союзники и партнеры «обеспокоены этой кибератакой». Президента Джо Байдена проинформировали о ней.

14 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что это Россия якобы виновна в кибератаках на сайты украинского правительства. Он отметил, что сообщения об атаках появились в российских СМИ через час после их совершения.

Ранее в этот день сайты нескольких украинских министерств подверглись атаке хакеров. В результате угрозы в адрес жителей Украины появились на сайтах МИДа, минобрнауки, министерства аграрной политики и продовольствия. В сообщениях утверждалось, будто вся личная информация жителей страны загружена в «общую сеть»,​​ и все данные на компьютерах якобы будут уничтожены без возможности восстановления.

Позднее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что большинство украинских государственных сайтов восстановили работу после массовой кибератаки. По словам Ермака, Киев тесно сотрудничает по данному вопросу с США и Великобританией.