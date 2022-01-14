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На Украине заявили о восстановлении работы большинства госсайтов после кибератаки

Ермак: около 90% правительственных сайтов восстановили работу после кибератаки
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Большинство украинских государственных сайтов восстановили работу после массовой кибератаки. Об этом в пятницу, 14 января, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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«На данный момент практически 90% сайтов возобновили работу. Сейчас Служба безопасности [Украины] и наша разведка проводят очень глубокий анализ, и, конечно, у нас есть соображения, кто это сделал и когда мы будем готовы официально проинформировать и предпринять официальные меры в координации с нашими партнерами», — сказал он в ходе дискуссии в Атлантическом совете.

По словам Ермака, Киев тесно сотрудничает по данному вопросу с США и Великобританией.

Ранее в этот день сайты нескольких украинских министерств подверглись атаке хакеров. В результате угрозы в адрес жителей Украины появились на сайтах МИДа, минобрнауки, министерства аграрной политики и продовольствия. В сообщениях утверждалось, будто вся личная информация жителей страны загружена в «общую сеть»​​ и все данные на компьютерах якобы будут уничтожены без возможности восстановления.

Также в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, организация подпишет с Украиной соглашение об усилении киберсотрудничества. Он осудил кибератаки на правительство Украины.

21 декабря американская газета New York Times сообщила, что Соединенные Штаты и Великобритания тайно отправили на Украину группу специалистов в области кибербезопасности. Как уточняется, Запад хочет помочь Киеву быть готовым к якобы готовящимся кибератакам.

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