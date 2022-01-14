В НАТО заявили о планах подписать с Украиной соглашение о киберсотрудничестве

НАТО и Украина в ближайшие дни подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества. Об этом в пятницу, 14 января, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.

«В ближайшие дни Украина и НАТО подпишут соглашение об усилении сотрудничества в киберсфере, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносном ПО», — говорится в распространенном в Twitter сообщении генсека НАТО.

Также Столтенберг осудил кибератаки на правительство Украины.

Ранее в этот день сайты нескольких украинских министерств подверглись атаке хакеров. В результате угрозы в адрес жителей Украины появились на сайтах МИДа, минобрнауки, министерства аграрной политики и продовольствия.

В сообщениях утверждалось, будто вся личная информация жителей страны загружена в «общую сеть»​​ и все данные на компьютерах якобы будут уничтожены без возможности восстановления.

21 декабря американская газета New York Times сообщила, что Соединенные Штаты и Великобритания тайно отправили на Украину группу специалистов в области кибербезопасности. Как уточняется, Запад хочет помочь Киеву быть готовым к якобы готовящимся кибератакам.

В декабре 2014 года Верховная рада одобрила отмену внеблокового статуса страны. В феврале 2019-го парламент принял поправки в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.