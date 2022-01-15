На Украине обвинили разведслужбы Белоруссии в кибератаке на ведомства

За кибератакой на украинские ведомства стоят хакеры, связанные с разведслужбами Белоруссии. Об этом 15 января заявил заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк.

«Эта группировка занимается кибершпионажем и связана со спецслужбами Республики Беларусь», — сказал он в интервью агентству Reuters.

По мнению Демедюка, произошедшие атаки «были прикрытием для более деструктивных действий, которые происходят вне поля общественного зрения».

14 января сайты нескольких украинских министерств подверглись атаке хакеров. В результате угрозы в адрес жителей Украины появились на сайтах МИДа, минобрнауки, министерства аграрной политики и продовольствия. В сообщениях утверждалось, будто вся личная информация жителей страны загружена в «общую сеть»​​ и все данные на компьютерах якобы будут уничтожены без возможности восстановления.

Позднее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что большинство украинских государственных сайтов восстановили работу после массовой кибератаки. По словам Ермака, Киев тесно сотрудничает по данному вопросу с США и Великобританией.

Затем стало известно, что Соединенные Штаты поддерживают контакт с Украиной касательно взлома хакерами сайтов украинских министерств и предложили свою помощь в расследовании.