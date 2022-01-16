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Песков опроверг обвинения в причастности РФ к кибератакам на госсайты Украины

Песков: Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на госсайты Украины, это очередные «бездоказательные обвинения Киева»
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Сведения о том, что Россия может быть причастна к кибератакам на государственные сайты Украины, некорректны — Москва не имеет никакого отношения к данным инцидентам. Об этом в воскресенье, 16 января, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он заметил: Киев на постоянной основе выносит «бездоказательные обвинения» в российскую сторону, даже из-за «плохой погоды». Украинская риторика, заметил собеседник, вошла в категорию привычных заявлений.

«Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с изданием Hill.

Материал дополняется.

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