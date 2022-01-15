Посол Антонов оценил итоги переговоров России с США и НАТО

Посол России в США Анатолий Антонов оценил итоги переговоров России с Соединенными Штатами и НАТО. По его словам, прошедшие дискуссии пока не дали существенного результата.

«Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений. На их основе будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы», — говорится в комментарии Антонова для журнала Neewsweek от 15 января.

Дипломат отметил, что усилия НАТО, направленные на военное освоение территорий бывших советских республик, неприемлемы для российской стороны, так как это чревато размещением ракетных комплексов и других дестабилизирующих систем вооружения. Из-за непосредственной угрозы нашей стране в этом случае, возрастают риски эскалации и прямого военного столкновения в регионе и за его пределами.

«Всё имеет свои пределы. Мы, по сути, на краю пропасти», — подчеркнул Антонов.

По мнению российского посла, состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, однако нужно дождаться ответов западных коллег на проекты соглашений от России, которая готова к обсуждению встречных предложений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора 14 января выразили готовность провести новые переговоры с Россией. Они подчеркнули приверженность продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога.

В этот же день глава МИДа РФ Сергей Лавров указал на медлительность США в предоставлении ответов на предложения РФ. Он подчеркнул, что США и НАТО хотят «замотать» процесс по гарантиям безопасности. Россия ждет письменных ответов и готова к любому развитию событий, добавил министр.

На этой неделе состоялась серия консультаций России и Запада по гарантиям безопасности. Они проходили в три этапа: 10 января состоялась встреча делегаций РФ и США в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.