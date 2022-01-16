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Двое детей погибли при взрыве в афганском Кабуле

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Взрыв прогремел в афганском Кабуле, двое детей погибли. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщает очевидец «РИА Новости».

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«Бомба взорвалась около 12:00 (по местному времени, 10:30 мск), убила двоих детей и ранила еще несколько мирных жителей», — рассказал он.

Отмечается, что взрыв произошел в автомобиле талибов (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в районе Баграми.

В начале декабря в центре Кабула был подорван автомобиль властей Афганистана. Целью взрыва был губернатор провинции Панджшер. Сработала прикрепленная к машине магнитная мина. В результате происшествия никто не пострадал.

17 ноября в Кабуле прогремели два взрыва. Одна бомба взорвалась в транспортном средстве, погибли семь человек. Вторая взорвалась в микроавтобусе, жертвами стали три человека.

Как 10 ноября заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, более 20 террористических структур в настоящее время функционируют в Афганистане.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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