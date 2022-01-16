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На Украине назвали способ вернуть Донбасс

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Киев мог вернуть Донбасс путем уступок в вопросе вступления в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом в воскресенье, 16 января, заявил в эфире Youtube-канала Politwera украинский политолог Дмитрий Джангиров.

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«Например, на время реинтеграции Донбасса [ввести] мораторий на вступление Украины в НАТО. Второй вариант — [предоставить] право вето Донбассу на какое-то время, на 20 лет», — заявил Джангиров.

Политолог отметил, что Донбасс получил бы такие полномочия благодаря «особым условиям» реинтеграции, что сделало бы выполнение Минских соглашений «процессом с отягчающими». Тем не менее подобное развитие событий маловероятно по внутриполитическим причинам, заключил эксперт.

24 декабря 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за прошедшие две недели насчитала там в пять раз больше нарушений режима прекращения огня, отметила Захарова.

В тот же день представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, советник главы республики по внешней политике Родион Мирошник обратил внимание на то, что обстрелы территории ведутся на регулярной основе. По его словам, велика вероятность эскалации ситуации с украинской стороны, если для этого будут соответствующие внутриполитические условия.

23 декабря президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Как указал президент, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».

В тот же день представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что украинские власти не планируют проведение силовой операции на востоке страны. Он отметил, что власти страны проделали большую работу, чтобы добиться возобновления режима прекращения огня.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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