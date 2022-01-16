Трусова объяснила причину падения при выполнении элементов

Бронзовая чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Трусова призналась, что занятое место на соревнованиях для нее не столь важно. Главное — «чисто откатать», заявила она 15 января в комментарии «Известиям».

«Мне хотелось откатать чистую короткую и произвольную, всё остальное не так важно. Место не важно, важно откатать чисто. Могу сказать, что, возможно, [четверной] лутц не получился из-за того, что перед этим не удался тулуп. Я шла в определенном темпе, а после падения у меня сбился темп. Возможно, из-за этого», — объяснила фигуристка свои приоритеты на первенстве Европы и причины неудач.

По словам Трусовой, ее форма с каждым днем становится лучше, она постепенно восстанавливается после травмы и надеется на лучшие прокаты в будущем. Для этого надо работать, отметила спортсменка.

Ранее Анна Щербакова, занявшая второе место на ЧЕ призналась, что падение на короткой программе сильно выбило ее из колеи. При том, что форма и мастерство позволяли откатать программу чисто.

Даже чемпионка Европы по фигурному катанию Камила Валиева в воскресенье, 16 января, в ходе пресс-конференции заявила, что во время произвольной программы на турнире в Таллине у нее не всё получилось. По ее словам, добавление эмоций немного помешало.

15 января Камила Валиева впервые в карьере стала европейской чемпионкой в женском одиночном катании. Анна Щербакова и Александра Трусова — на втором и третьем призовых местах соответственно. В произвольной программе Валиева успешно сделала четверной сальхов и четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом и получила 168,61 балла. По сумме выступлений фигуристка набрала 259,06 балла.