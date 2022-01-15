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Российские фигуристки заняли весь пьедестал Чемпионата Европы

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Российская фигуристка Камила Валиева стала европейской чемпионкой в женском одиночном катании. Анна Щербакова и Александра Трусова — на втором и третьем призовых местах соответственно, о чем стало известно в субботу, 15 января.

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Таким образом, весь пьедестал Чемпионата Европы заняли российские спортсменки, что стало триумфом фигуристок. Камила Валиева впервые в карьере выиграла европейский чемпионат. В произвольной программе она успешно сделала четверной сальхов и четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом и получила 168,61 балла. По сумме выступлений фигуристка набрала 259,06 балла, сообщает «Спорт-Экспресс».

Серебряная награда соревнования — у Анны Щербаковой. Она прыгнула четверной флип в произвольной программе, а по сумме двух программ набрала 237,42 балла. Бронза — у Александры Трусовой. Она успешно исполнили два четверных прыжка в произвольной программе и набрала в сумме 234,36 балла.

Камила Валиева 13 января побила собственный мировой рекорд по баллам в короткой программе на ЧЕ. Россиянка получила за свой прокат 90,45 балла. Предыдущий рекорд принадлежал также ей — 87,42 балла фигуристка заработала на этапе Гран-при.

Ранее, 14 января, по итогам короткой программы семь фигуристок в первой восьмерке лидеров оказались уроженками России. Среди выступающих за РФ — Камила Валиева на первом месте, Александра Трусова — на третьем и Анна Щербакова — на четвертом.

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